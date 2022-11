Petroperú rechaza incumplimientos de pagos a contratista del PMRT

La empresa estatal Petroperú objetó la denuncia de incumplimiento en la falta de pagos a consorcios extranjeros y nacionales, que prestaron sus servicios para la ejecución del proyecto de Modernización Refinería Talara (PMRT), en Piura.

A través de un comunicado, la entidad se refirió sobre la acusación realizada por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo, y señaló que no posee deuda alguna con sus principales contratistas Técnicas Reunidas (TRT) y Consorcio Cobra SCL UA&TC (Cobra) ni subcontratistas participantes en la ejecución del PMRT.

En ese sentido, señaló que no posee responsabilidad sobre el pago a proveedores debido a que se trata de la celebración de contratos privados en los que no se tiene injerencia; no obstante, indicó que su labor se relaciona a cumplir un rol de mediador al tratarse de un problema de índole social que afecta a sus intereses.

Con respecto a los casos que iniciaron procedimientos judiciales, sostuvo que ha solicitado los medios probatorios como contratos, órdenes de compra, facturas, valorizaciones, guías de remisión, órdenes de ingreso/salida de materiales, los almacenes de los subcontratistas de TRT y Cobra.

De acuerdo a la información de Petroperú algunos proveedores no celebraron contratos o aceptaron ampliaciones de forma verbal, lo que dificulta el reconocimiento de compromisos.

Asimismo, se indicó que las empresas afectadas reportan las deudas de sus acreedores ocho meses después, tiempo dilatado que impide tomar acciones inmediatas para el recupero. No obstante, indicó que un porcentaje de empresas sí ha logrado recuperar su dinero.

“A la actualidad se ha disminuido la deuda a proveedores locales y no locales en aproximadamente un 60% a través de diversos mecanismos, siendo uno de ellos el Programa de Acompañamiento brindado desde la interposición del reclamo, que ha consistido en la entrega permanente de información sobre el estado del mismo y en asesoría legal en caso los proveedores optaran por la vía judicial”, se lee en el documento.