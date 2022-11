Bienestar de las gallinas ponedoras: ¿por qué no hay ley pese a que aves son sometidas a maltratos?

Si bien las gallinas ponedoras nutren a diario a las familias peruanas, millones de estas aves, junto con sus pollos y huevos, perecen hacinadas en los sistemas de confinamiento avícolas. Muchas no sobreviven al nacer y miles, tras ser sacadas de sus jaulas diminutas (menores a una hoja A4 por lado), solo verán la luz rumbo al matadero. ¿El PL 955-2021 solo busca el bienestar de estos animales, cuestionar lo antiético o proteger la salud pública?

Siendo uno de los vertebrados más explotados del mundo y superando por tres a los humanos, 20 veces más que las vacas y 25 más que los cerdos, según la FAO y “Liberación animal” (2.ª edición), en Perú no hay ley que las proteja o regule su crianza para salvaguardar la vida humana, explicó el abogado animalista Manuel Bartra Mujica a La República.

"Si un polluelo macho nace en la industria de aves ponedoras de huevos, no sirve y probablemente será arrojado a una especie de trituradora tan pronto como nazca y se identifique su género", reporta Luiza Franco para BBC Brazil. Foto: captura de AFP

Por ello, el Proyecto de Ley 955-2021 (PL), “Ley que garantiza el bienestar de las gallinas ponedoras”, busca acabar progresivamente (12 años) con el maltrato al que son sometidas y evitar epidemias de origen animal; sin embargo, está estancado en la Comisión Agraria del Congreso desde el 10 de diciembre de 2021.

¿Qué busca la “Ley que garantiza el bienestar de las gallinas ponedoras”?

“Este PL, denominado ‘Las gallinas no son máquinas’, propone cubrir un vacío legal respecto a las condiciones de crianza de estos animales, cuya población en el país se estima en casi 30 millones (…), y alinearnos a la normativa (animales de granja) aprobada en casi 30 países que integran la Unión Europea (UE) desde 1999 ( Directiva 1999/74/CE )”, detalló Bartra Mujica.

Debido a los perjuicios del sistema de confinamiento al que son sometidas en las jaulas en batería (menores a 21 cm de ancho y 29,7 de largo por lado), se descontrolan, se picotean hasta desangrarse y se canibalizan compulsivamente.

La propuesta legislativa 955-2021 está orientada a prevenir contagios de enfermedades zoonóticas, tanto en forma de virus como en bacterias, así como las fúngicas y parasitarias, en los consumidores de estas aves. Foto: captura de Las2orillas.co

Entonces, este PL busca prohibir la muda forzada (cruel y salvaje) y el corte de pico estándar (muy doloroso, sangriento, que deja deformaciones y muñones) para que en adelante solo se use el método infrarrojo (láser), como pasa en la UE, detalló el también representante de la Asociación para el Rescate y Bienestar de los Animales (ARBA).

Países sudamericanos como Chile, Colombia y Brasil tienen proyectos similares. “Incluso Ecuador ya nos sacó dos años de ventaja: en 2020 aprobó una norma afín que prohíbe estas jaulas infames en Quito (ordenanza metropolitana 019-2020)”, sostuvo.

Así como el funcionario de la ARBA, la médica veterinaria Inés Nole puntualizó que el PL 955-2021 no solo pretende darles bienestar y mejores condiciones a estas aves durante su crianza, sino también proteger la sanidad de los consumidores.

¿Cuáles son las infracciones y sanciones del Proyecto de Ley 955-2021? Foto: captura del PL 955-2021

¿Cómo el PL “Las gallinas no son máquinas” beneficia a la salud pública?

“Para intentar que no se enfermen, porque estas condiciones (de confinamiento) causan la caída de su inmunidad, se le adiciona a la alimentación antibióticos y coccidiostatos, que también pasan al huevo. Por tanto, se implica a la salud pública”, advirtió la profesional en medicina animal, directora del Instituto Runa Pacha (IRUPA).

“Estamos consumiendo los antibióticos en baja cantidad y, por eso, se habla de la resistencia bacteriana. En muchos hospitales se tiene que estar buscando nuevos antibióticos para las personas: hay tantas resistencias que a la gente no se le puede curar. En vez de una pandemia, lo próximo con lo que vamos a luchar es contra la resistencia bacteriana”, alertó.

Daños del confinamiento diminuto a las gallinas ponedoras

Las gallinas ponedoras son animales vertebrados y poseen sistema nervioso, por lo que son capaces de sentir dolor, ansiedad, miedo y, en sentido opuesto, placer y bienestar; sin embargo, la Ley de Protección y Bienestar Animal, Ley 30407, parece no tener resultados.

En el Mercado de Productores de Santa Anita, el costo al por mayor de 1 kg de huevo rosado supera los S/ 7 y el de 1 kg de gallina negra cuesta más de S/ 14 en promedio, según el reporte de la primera semana de noviembre del Sistema de Precios y Abastecimientos (Sisap) del Midagri. Foto: Deysi Portuguez/URPI-GLR

El problema radica en cómo están siendo criadas. Según la Asociación Peruana de Avicultura, cerca del 98% de estas aves vive en un sistema de confinamiento de jaulas en batería, mientras que apenas el 2% restante está en sistema de producción libre de jaulas (incluyendo corrales o en libre pastoreo).

“En comparación con otros animales de abasto (cerdos, vacas, etc.), son los únicos criados en las peores condiciones para ahorrar espacio y para que le salga más barato al productor. Son las más maltratadas: en sus jaulas en batería, no se pueden mover muy bien, se maltratan sus plumas y defecan encima de otras”, retrató Nole Bazán.

En esa línea, la nutricionista Nathaly Aguilar destacó la urgencia de debatir sobre la existencia de una regulación para establecer las condiciones y tiempo de vida para el crecimiento de las gallinas ponedoras. Complementó: “En un galpón, estas aves están encerradas, duermen en círculo y, como es un tema económico, las avícolas les aceleran su ciclo circadiano, encendiéndoles y apagándoles la luz, para agilizar la producción de huevos”.

Los huevos de gallina son uno de los alimentos más consumido por los peruanos, según la Asociación Peruana de Avicultura. No obstante, criar a las ponedoras en pésimas condiciones para su salud perjudica a la población. Foto: captura de Igualdad Animal/YouTube

Gallinas ponedoras y sus huevos: efectos en la nutrición

Aguilar Falconi enfatizó que la crianza de los animales que ponen huevos, como las gallinas, tiene que ser en las mejores condiciones de salud posibles para evitar problemas genéticos que atenten contra la sanidad de las personas. “El huevo es uno de los alimentos de más fácil acceso económico y de valor nutricional, biológico”, resaltó.

“En promedio, un huevo te aporta 7 g de proteína. Es vital para el crecimiento de los niños, también para los pacientes con cáncer (que no toleran muy bien el pollo, carnes blancas) y los pacientes con daños renales (hacen diálisis y no pueden comer carnes rojas o no les gusta el pollo)”, argumentó.

La especialista en nutrición recalcó que la proteína participa en la formación de masa muscular y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Para el caso de los adultos mayores, quienes a veces ya no tienen dentadura, picar y comer un huevo es mucho más fácil, ya que es más blando que la carne de pollo , explicó.

Congreso: estado del PL 955-2021 para gallinas ponedoras

El sistema de confinamiento en jaulas implica dos severos cuestionamientos, precisa el PL “ Las gallinas no son máquinas”: 1) el carácter ético, ante la crueldad con la que se trata a esos animales sensibles, y 2) el sanitario, dado el riesgo que este tipo de cautiverio significa para las gallinas y, por consiguiente, para los consumidores, personas en contacto con ellas y la sociedad en general ante el riesgo de epidemias de origen animal.

Gracias a la iniciativa de la sociedad civil, el 10 de diciembre de 2021, los congresistas Edward Málaga (no agrupado) y Susel Paredes (Integridad y Desarrollo) presentaron al Parlamento el Proyecto de Ley 955-2021, “Ley que garantiza el bienestar de las gallinas ponedoras”, el mismo al que en enero de 2022 se adhirió la legisladora Sigrid Bazán (Cambio Democrático-Juntos por el Perú).

Estado y seguimiento del Proyecto de Ley 955-2021, "Ley que garantiza el bienestar de las gallinas ponedoras". Foto: captura del Congreso

Al cierre de este informe, la legisladora Paredes indicó a esta redacción que el PL 955-2021 está en la Comisión Agraria y que no tiene ninguna información más. Por su parte, desde el despacho de Málaga mencionaron el mismo dato y que, sobre cualquier nuevo detalle, iban a comunicarse. En tanto, desde el despacho de la parlamentaria Bazán comentaron que “no va a poder participar por un tema de disponibilidad”.

El PL para garantizar el bienestar de gallinas ponedoras busca la crianza de estas aves en espacios abiertos, como las chacras o corrales. Foto: Marcelo Suppo/La Voz de San Justo

La presidenta de la Comisión Agraria del Congreso, la legisladora Nilza Chacón (Fuerza Popular), manifestó a este medio que, desde que asumió la titularidad, “aún no ha(n) tenido el pedido directo de los congresistas para el sustento”.

“En el periodo anterior, la comisión solicitó opinión al Midagri, pero tiene opiniones no viables por parte de Senasa, entre otras”, explicó. Asimismo, indicó: “Este miércoles (9 de noviembre) voy a hacer mención (del PL), y, si los congresistas ya están interesados en hacer su sustentación, pues se considera”.