Dos obreros heridos tras el desplome de las estructuras del puente Lurín

En horas de la tarde de este 6 de noviembre dos obreros resultaron heridos luego de que dos estructuras del nuevo puente de Lurín (obra que se encuentra en un 70% de avance) se desplomaran mientras eran colocados. Esta infraestructura en construcción se encuentra localizada a la altura del kilómetro 33 de la antigua Panamericana Sur y está a cargo de la Municipalidad de Lima (MML).

Tras el accidente, los agraviados fueron trasladados de emergencia hacia el hospital Santa Marta y no presentaron lesiones muy graves. “Las heridas son leves, pero no podemos permitir que esto pase. Felizmente, no ha pasado a mayores”, sostuvo a Exitosa el alcalde de Lurín, Augusto Alvizuri.

Estructura de puente que estaba en construcción se derrumba y deja a dos personas heridas, en el kilómetro 33, de la antigua Panamerica Sur. Foto: Raúl Egúsquiza / URPI - LR

En esa línea, dicho burgomaestre expresó su preocupación y responsabilizó de este hecho a la constructora a cargo (Emape).