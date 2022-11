César Hildebrandt: “Pedro Castillo es un prototipo del peruano criollo”

En un teatro Fénix repleto, el periodista César Hildebrandt (Lima, 1948) participó en la edición 2022 del Hay Festival Arequipa. El veterano hombre de prensa que muestra como galones de guerra sus 14 salidas abruptas de los medios (entre renuncias y despidos), se refirió a la crisis que atraviesa el país y el progresivo descrédito del periodismo nacional.

Entrevistado por la periodista Anuska Buenaluque, Hildebrandt reflexionó sobre la situación del país. Para el director de Hildebrandt en sus Trece, el Perú atraviesa una crisis permanente desde hace décadas y que de no hallar solución, la convertirán en una nación inviable, como Haití o Sudán.

Hildebrandt opinó que parte del problema es el negacionismo. Por ejemplo, dijo que la sociedad no admite que el presidente Pedro Castillo es un “prototipo del peruano”. “Lo que no queremos reconocer es que el señor Castillo se parece mucho a los otros, no cumple su palabra, miente, es generoso con sus amigos y amigotes. ¿Qué perfil sale de ahí? El criollo, es un criollazo”, aseveró el autor de Cambio de Palabras.

Añadió que la línea política del país va en decadencia. “¿Después de Castillo qué? ¿Frankenstein? ¿Antauro?”, se preguntó.

El periodista de 74 años sostuvo que una vía de solución es que los peruanos “hagan su tarea”, como mejorar la educación, participar en política, ayudar a la prensa independiente, hacer sentir su voz en los medios.

Sobre el futuro del país, consideró que caer en cualquier extremismo sería la peor solución. “Hemos vivido 150 años en la extrema derecha y sabemos lo que es la extrema izquierda (Sendero Luminoso)”. Recordó que los países con mejor educación tienden a posiciones políticas de centro.

Crisis del periodismo

Hildebrandt fue pesimista respecto a la situación del periodismo, porque se ha divorciado de la cultura, la verdad y la belleza. Si bien reconoció que se trata de un problema mundial, señaló que la prensa europea todavía cumple su rol de darle a la gente un panorama de aldea global. Pero -aseveró- que los medios nacionales caen en la banalidad. “El mundo no existe para ellos (periodismo nacional). El mundo es la farándula, el muerto, el fútbol y la droga”.

Cuestionó además la progresiva deshumanización de la prensa, que dedica buena parte de sus noticieros a emitir los registros de las cámaras de seguridad con “todas las vejaciones y canalladas urbanas”. Opinó que la disminución de confianza en los medios, se explica con la caída de lectorías, como una forma de protesta de los consumidores.