Bomberos en emergencia: sistema está caído más de una semana y dificulta atención de emergencias

Con información de Mary Luz Aranda-URPI/LR

Preocupados y en conflicto se encuentran los voluntarios del Cuerpo General de Bomberos. Hace más de una semana que su sistema no opera y se han visto forzados a regresar al viejo método de comunicarse por radio, según contó uno de los miembros de la institución.

“Hace 15 días que no tenemos sistema. No se puede abrir a nivel nacional. Ha caído la red, el sistema, el tema de las emergencias. Todos los servidores a radio, ya no en la computadora, ni siquiera para poner la asistencia de los bomberos…”, afirmó un personal bomberil.

Situación del aplicativo de los bomberos. Foto: Mary Luz Aranda-URPI/LR

Los hombres de rojo atraviesan una crisis de comunicación por fallas técnicas. Según comentan, no funciona el sistema web, la extranet del CBP y la central de emergencias. Consideran que retornar a las viejas prácticas no resulta nada efectivo por la saturación de alertas que reciben a diario.

“¡No podemos! La saturación de radio es imposible porque manejamos dos frecuencias: la uno para dar la salida y la dos para hablar o viceversa. Todas las empresas de seguridad tienen radio y ahí se mezcla la información”, relató un integrante del Cuerpo General de Bomberos.

Página web oficial. Para la tarde de este 6 de novimebre, dicha plataforma ya estaba activa. Foto: captura de pantalla Bomberos Perú.

En vista de que permanecen sin sistema, se ven obligados a anotar las emergencias atendidas en un libro de ocurrencias, así como la asistencia de los miembros para su posterior regulación.

La República trató de contactarse con el comandante Mario Casaretto, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, personal de prensa del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú manifestó que el problema en el sistema responde a una tarea de mantenimiento y que esto ya había sido solucionado. Al término de este informe, el sistema de los bomberos sigue parcialmente no habilitado; sin embargo, la página web ha vuelto a funcionar.