Marcha nacional 5 noviembre contra Pedro Castillo: ¿a qué hora inicia y dónde será la concentración?

Organizador Luis Ghersi expresó que marcha nacional es abierta para todos

“La convocatoria se está haciendo a nivel nacional, todas las ciudades importantes del país van a tener una marcha. Se va a manifestar la frustración de todos los peruanos que ya estamos hartos de la crisis política, del entrampamiento político. El Congreso tiene un incentivo perverso: si yo no hago nada, entonces no hay adelanto de elecciones ni vacancia ni acusación constitucional... se mantiene el estatus quo, sigo cobrando mi sueldo, no pasó nada”, dijo Ghersi en La República.