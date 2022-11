Marcha nacional 5 noviembre contra Pedro Castillo: ¿a qué hora inicia y dónde será la concentración?

Quieren su salida. El presidente Pedro Castillo es una persona que no pasa desapercibida y, en los últimos meses, los opositores a su gestión se han incrementado. Por ello, este 5 de noviembre, grupos de trabajadores, gremios y otros se concentrarán en una marcha nacional para dar a conocer su disconformidad con el gobierno del Jefe de Estado.

A tan solo días de la llegada de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) al Perú para atender la crisis política, se alzan las voces que piden un adelanto de elecciones generales, vacancia presidencial o suspensión de funciones de la presidencia.

Marcha 5 de noviembre: ¿Dónde será el punto de encuentro?

El punto de encuentro para la marcha del 5 de noviembre será el Paseo de los Héroes Navales, ubicado en el Centro de Lima, a partir de las 2.00 p. m. Lucas Ghersi, parte del comité organizador del evento, confirmó que la marcha nacional es totalmente abierta, sin importar las preferencias políticas y/o edades de los asistentes.

“La convocatoria se está haciendo a nivel nacional, todas las ciudades importantes del país van a tener una marcha. Se va a manifestar la frustración de todos los peruanos que ya estamos hartos de la crisis política, del entrampamiento político. El Congreso tiene un incentivo perverso: si yo no hago nada, entonces no hay adelanto de elecciones ni vacancia ni acusación constitucional, se mantiene el estatus quo, sigo cobrando mi sueldo, no pasó nada”, declaró Ghersi.

¿Por qué se marchara hoy contra Pedro Castillo?

Ghersi hizo hincapié que el mensaje que quieren transmitir con esta movilización es que ”no es aceptable no hacer nada y que es necesario encontrar la salida a la crisis política, porque, de no hacerlo, se podría terminar la democracia y el Estado de derecho”.

“ Lo que se busca es que se vayan todos. Tiene que caer este presidente, caer la vicepresidenta y luego se convoca a una nueva elección general, esa es la única salida limpia. Es inviable que se mantenga Dina Boluarte como presidenta. Es inviable que haya una elección solo del presidente del Congreso. Todo eso es inviable. La salida es la renuncia, destitución, vacancia de Pedro Castillo y Dina Boluarte y que haya nuevas elecciones generales”, afirmó el letrado.

¿Quién organiza la marcha contra Pedro Castillo?

Las personas que forman parte de la organización del evento son: José Luis Gil, miembro del Gein; Claudia Toro, periodista; Lucas Ghersi, abogado y Omar Sánchez, fundador de la Asociación de las Bienaventuranzas. Sumado a ellos, se harán presentes gremios, sindicatos, excombatientes de las Fuerzas Armadas, partidos políticos (como el APRA), exmiembros de la Policía Nacional del Perú e incluso autoridades eclesiásticas.

¿En qué otras regiones se realizará la marcha?

La marcha contra Pedro Castillo se realizará el 5 de noviembre en diferentes ciudades como Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Iquitos y otras más. Según información de los colectivos, la concentración será en las plazas principales de cada uno.