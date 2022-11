Gino Dávila, presidente ejecutivo de EsSalud, presentó su renuncia al cargo

En horas de la noche del 4 de noviembre, por medio de la resolución Suprema Nº 020-2022-TR, publicada en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, se dio a conocer la salida Gino Dávila del cargo de presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), así como de su posición como miembro del Consejo Directivo de esta institución.

La decisión, aceptada y aprobada tanto por el titular del Ministerio de Trabajo, Alejandro Salas, se hará efectiva a partir del sábado 5 de noviembre. Por el momento, desde el Gobierno no se ha anunciado al reemplazante de Dávila al frente de EsSalud.

El médico arequipeño estuvo como presidente ejecutivo de EsSalud en dos ocasiones durante 2022: de enero a marzo, como sustituto de Mario Carhuapoma, y de julio a noviembre, cuando fue designado nuevamente tras la salida de Alegre Raúl Fonseca.

Es preciso señalar que la renuncia de Dávila se da un día después de que el presidente Pedro Castillo fuera objeto de abucheos por parte de un grupo de asegurados cuando el jefe de Estado realizaba una visita al hospital Edgardo Rebagliati.

Un director cuestionado

La designación de Gino Dávila al frente de EsSalud tuvo reticencias desde el principio debido a varios cuestionamientos en relación a su desempeño y por su vinculación a irregularidades cometidas en el sector Salud.

Según reveló un reportaje periodístico en 2015, bajo su administración como jefe del Instituto de Medicina Legal, la Morgue Central de Lima sufrió un deterioro considerable, tanto a nivel económico como logístico.

Durante su gestión, esta institución llegó a acumular un déficit de 4 millones y medio de soles, a pesar de que en aquel año contaba con una partida presupuestal de 9 millones de soles dada por el MEF, lo que repercutió en la labor de los forenses, quienes se veían obligados a trabajar sin implementos de seguridad.

La grave situación económica y las condiciones sanitarias inadecuadas provocaron la protesta de los trabajadores y derivó en su destitución por parte del exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

El “negociazo” de Carlos Moreno y Gino Dávila

Durante el gobierno de PPK, en 2016, Gino Dávila, quien por aquel entonces se desempeñaba como asesor de la presidencia ejecutiva de EsSalud, fue relacionado al llamado “negociazo” del exasesor presidencial Carlos Moreno.

Esta trama de corrupción, planeada por Moreno, tenía por objetivo convertir los convenios entre clínicas privadas y el Sistema Integral de Salud (SIS) en una actividad lucrativa en favor de su persona.

¿Y qué rol tenía Dávila en esto? De acuerdo a los audios develados en aquella época, el exasesor presidencial buscaba repetir en el Seguro Social de Salud el modelo que había aplicado en el SIS, y para ello, se serviría de la ayuda de Gino Dávila.

Este escándalo terminó con la salida de Dávila de EsSalud, institución a la que regresó en enero de 2019 al ser nombrado como director del hospital Rebagliati durante la administración de Fiorella Molinelli.

EsSalud: cuatro presidentes en un año

La presidencia de EsSalud ha visto constantes cambios en lo que va de 2022. Cuatro administraciones y tres personas distintas han pasado por el Seguro Social durante el año.

Tras la salida de Mario Carhuapoma en enero de 2022, se nombró a Gino Dávila al frente de la institución, en un primer periodo que se extendió solo por un par de meses, hasta marzo de 2022.

En esta fecha fue sustituido por Alegre Raúl Fonseca, exconsejero regional del Gobierno Regional de Huánuco, quien se mantuvo al frente de EsSalud hasta julio de 2022, momento en el cual presentó su renuncia.

No obstante, este cambio no estuvo extento de irregularidades, ya que, al conocer de su salida, Fonseca denunció ante el dominical Punto Final que él nunca había presentado una carta de renuncia y que se habría falsificado su firma en este documento.

“Yo en ningún momento he presentado una carta de renuncia. Esa carta no parece como tal (...) Desconozco el motivo de mi cese o supuesta renuncia. El ministro de Trabajo tendría que responder, de repente lo han sorprendido al presidente de la República, yo no lo sé”, declaró el exfuncionario.

¿Su reemplazo? Otra vez, Gino Dávila, quien asumiera por segunda ocasión en 2022 la dirección del Seguro Social hasta su reciente retiro.