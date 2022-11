La lucha de Leslie contra el cáncer, el centralismo y la falta de servicios

Cada 20 días, Leslie Nolasco debe viajar de Huancayo a Lima para atenderse del cáncer de mama que la afecta. La joven de 29 años se traslada en bus por más de ocho horas para llegar al INEN pese a que a menos de 45 minutos de su casa está el IREN del Centro, en Junín.

¿Por qué lo hace? Leslie no va al IREN porque este no cuenta con los servicios necesarios. ‘’Todos los que somos de provincia, Huancayo, Satipo, Huancavelica, tenemos que ir a Lima sabiendo que hay un IREN cerca’'.

Para hacerle frente a esta situación, se han dictado leyes, además de las enfocadas en cáncer, pero poco se ha avanzado.

El exviceministro de Salud y oncólogo Diego Venegas señala que ‘’es una cuestión de voluntad política y de desconcentrar el poder’'. Dice que si se implementara la ley n.° 30885, que establece la conformación y funcionamiento de las Redes Integradas de Salud, y la ley n.° 30895, que fortalece la función rectora del Minsa, los gobiernos locales habrían asumido la responsabilidad de la salud.

A su vez, el exministro de Salud Hernando Cevallos manifiesta que, además de una falta de voluntad, se debe cambiar la política existente. ‘’Tenemos una visión de costo-beneficio y no una visión de la salud como derecho’'. Agrega que si bien la Ley del Cáncer y su reglamentación es un avance, la falta de presupuesto no permite progresar más, lo que dificulta realizar diagnósticos tempranos y descentralizar la atención.

En esa línea, el responsable de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Minsa, Víctor Palacios, precisa que el 68% de casos de cáncer son diagnosticados cuando la enfermedad ya avanzó o hizo metástasis. Antes de la pandemia era entre el 26% y 30%. Solo el 6% son detectados a tiempo.

Valiente. Leslie viaja cada 20 días para recibir atención. Foto: difusión

Cambio de enfoque

Para el exviceministro Venegas es necesario aplicar un ‘’enfoque de atención primaria de salud’'; es decir, que no todo gire en torno a un hospital, pues este modelo ‘’hospitalocéntrico’' es costoso y no es eficiente. Con esto se podría gestionar servicios para que la gente tenga salud y no se enferme, agrega.

No obstante, para los casos ya diagnosticados, Venegas considera que se deben crear más servicios de oncología en el país, debido a que dos de cada tres pacientes oncológicos tienen otras enfermedades al mismo tiempo y necesitan atención de otros especialistas, y los institutos van en contra de esto. A la fecha, existen cuatro: INEN y tres IREN, en el norte (Trujillo), centro (Junín) y sur (Arequipa).

Palacios, del Minsa, también comenta que a nivel internacional ya no se crean más institutos de cáncer, sino departamentos oncológicos, los cuales deberían estar en cada región. Señala que los institutos, donde debe primar la formación de docencia e investigación, funcionan para especialidades de gran necesidad, pero bajo porcentaje de formación, y para los casos de alta complejidad.

Adicional a ello, detalla, hay regiones que no tienen servicios de oncología o áreas de quimioterapia. Algunas son Amazonas y Tumbes, donde recién se implementarán, mientras que en Madre de Dios no han avanzado nada. ‘’(Los pacientes) se van a Cusco, vienen a Lima o mueren en el camino’', asevera.

Responsabilidad de GORE

La implementación de estas áreas y la contratación de personal especializado, que también falta, es responsabilidad de las autoridades regionales, resalta Palacios. Él cuenta que a todas las regiones, excepto Pasco, Moquegua y Huancavelica, se les transfirió S/57 millones adicionales, pero solo se han ejecutado S/35.6 millones (62%). ‘’Lamentablemente, lo último en lo que piensan (las autoridades regionales) es el tema de salud’'.

Por ese lado, el jefe del IREN Sur, Jesús Rivera, manifiesta que no se mejora porque muchas autoridades optan por el ‘’continuismo’', que se debe a la falta de capacidad técnica; por lo que los políticos deberían conformar un equipo de asesores técnicos en salud para saber qué priorizar ante el poco presupuesto que les brindan.

Y mientras las autoridades deciden qué hacer, miles de pacientes buscan atención. Algunos se agravan o mueren mientras esperan, pues no todos disponen de recursos para viajar a Lima. Por ejemplo, Leslie gasta más de S/400 en cada visita. Su proceso pudo ser menos doloroso, pero el cáncer de mama que padece ya ha hecho metástasis de hígado. Nunca sabrá si esto se pudo evitar de haber tenido acceso oportuno a los exámenes necesarios.

El dato

Sin respuesta. La República buscó comunicarse con el INEN para conocer el número de pacientes que reciben de las regiones, pero hasta el cierre de esta nota no brindaron ninguna respuesta. También se solicitó las respuestas de algunas Diresas y gobiernos regionales, pero no respondieron.

Testimonios

Óscar Ugarte, exministro de Salud

“De hecho, es un problema de falta de voluntad política porque el Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer (2020-2024) tenía que ir acompañado de un financiamiento descentralizado”.

Víctor Palacios, Minsa

“El 65% de pacientes con cáncer se atiende en el Minsa, de los cuales dos terceras partes están en Lima y la tercera parte en regiones, (universo) del que, aproximadamente, un 60% viene para Lima”.