Vasectomía gratis en Perú: ¿cómo se realiza y cuánto dura el procedimiento?

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que brindará procedimientos de vasectomía de forma gratuita del 14 al 18 de noviembre en los principales hospitales de Lima y algunas regiones. En ese marco, muchas personas se mostraron interesadas por los detalles de este método de planificación familiar.

En esta nota de La República presentamos cómo se realiza y cuánto tiempo dura el procedimiento.

¿Qué es la vasectomía?

La vasectomía es una cirugía que corta los conductos deferentes, que son los que trasladan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. Después de su aplicación, los espermatozoides no pueden salir de los testículos, por lo tanto, un hombre no podrá embarazar a una mujer.

Vasectomía: ¿cómo se realiza y cuánto tiempo dura el procedimiento?

La vasectomía es procedimiento ambulatorio en el que se hace una pequeña incisión en la parte anterior del escroto, lo que concreta la sección y ligadura de los conductos deferentes, por lo que los espermatozoides ya no pueden llegar al semen.

El procedimiento dura unos 30 minutos, se utiliza anestesia local y no requiere hospitalización. El proceso de recuperación posoperatorio va entre tres y siete días.

Después de la vasectomía, se producirá la misma cantidad de semen que antes, la única diferencia es que este no tendrá espermatozoides porque si bien estos se siguen produciendo en los testículos, se reabsorberán en el cuerpo. A su vez, la eyaculación de semen mantendrá su color, textura y cantidad.

¿La vasectomía genera algún efecto secundario?

De acuerdo con especialistas, la vasectomía no afecta el tamaño ni la forma de los testículos. Tampoco tiene consecuencias en la erección del pene, no disminuye el deseo sexual, no modifica las preferencias sexuales ni el género, no cambia el aspecto (forma o tamaño) del pene, no causa cáncer y no evita el contagio por Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

¿Cuándo puedo realizarme la vasectomía gratis en el Perú?

El Director de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa, Guillermo Atencio, comentó cuán importante es planificar la paternidad y maternidad en el país. En esa línea, dio detalles de cuándo iniciará la jornada.

“Tenemos todo un grupo de gente que ha estado necesitando acceder a la vasectomía. Entonces, en todos los hospitales del país se está realizando esto, la vasectomía gratuita (...). Esta jornada va a ser a partir del 14 de noviembre”, indicó.