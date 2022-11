Sociedad civil anuncia marcha por promesas incumplidas de Pedro Castillo y el Congreso

Organizaciones de la sociedad civil y colectivos sociales de la región Lambayeque saldrán este jueves 10 de noviembre a las calles para manifestarse contra las promesas incumplidas por el presidente Pedro Castillo y los congresistas lambayecanos con respecto a los principales problemas regionales.

En la mañana de este viernes 4 de noviembre, el coordinador del Comando Unitario de la Asamblea Popular de Lambayeque, Erwin Salazar Vásquez, declaró para los medios de comunicación que el mandatario no ha cumplido las promesas que hizo en campaña electoral en lo que va de su gestión.

Salazar Vásquez aclaró que, además, la gestión de Castillo Terrones no cumplió con realizar un Consejo de Ministros Descentralizado propuesto para el 23 de mayo de 2022. Aclaró que este mismo malestar siente por los parlamentarios.

“El presidente se ha burlado de Lambayeque, pues no ha respondido a nuestras solicitudes. Nos prometieron un Consejo Descentralizado, pero no se cumplió. Mientras las promesas solo sean ilusiones, vamos a seguir peleando para que se cumplan. No se ha resuelto ninguno de los problemas de Lambayeque”, expresó Salazar Vásquez.

Dirigente Erwin Salazar dio declaraciones a la prensa. Foto: Clinton Medina

El dirigente Salazar Vásquez aclaró que la decisión de realizar una marcha este 10 de noviembre se ha tomado por un acuerdo de aproximadamente 10 organizaciones civiles, como son los gremios de comerciantes, construcción civil, transportistas, entre otros.

Si bien el 6 de mayo de 2022 representantes del Consejo de Ministros se reunieron con organizaciones civiles para escuchar sus demandas referidas a necesidad básicas de la región Lambayeque, la promesa de un Consejo Descentralizado no se concretó.

PUEDES VER: Equipo de fútbol conformado por personas con discapacidad realizan colecta para campeonato

“Una cosa es la palabra y otra es la realidad. La Asamblea Popular de Lambayeque planteó a la PCM (Presidencia de Consejo de Ministros) cinco puntos a resolver; sin embargo, los problemas persisten en el sector salud, mercados, agua e infraestructura”, argumentó Salazar.

“Al incumplimiento de las promesas se suma la dejadez del Congreso con las necesidades del pueblo. Y, en el caso de Lambayeque, los legisladores son cuestionados y no se acercan a los problemas de las personas”, expresó el dirigente.