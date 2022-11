Proyecto La Recoleta: ¿por qué se dice que pone en riesgo el título de Arequipa como patrimonio cultural?

El proyecto inmobiliario La Recoleta está en medio de la polémica por las constantes observaciones a su expediente presentado a la Municipalidad Provincial de Arequipa. En un primer momento, la obra iba a quedar paralizada porque se decía que perjudicaría a la calificación de Patrimonio Cultural de la Humanidad la Unesco hacia la Ciudad Blanca. ¿En qué va la obra y por qué el alcalde provincial, Omar Candia, tiene una investigación en curso por ella?

Arequipa: ¿en qué consiste el proyecto inmobiliario La Recoleta?

El proyecto habitacional La Recoleta, a cargo de la inmoviliaria Alferza, contempla la construcción de un conjunto de edificios entre las calles Beaterio y La Recoleta, en el Cercado de Arequipa. En total serían cinco torres de entre seis a siete pisos con 167 departamentos en pleno Centro Histórico.

Según la Municipalidad Provincial de Arequipa, el problema radica en que su ubicación está a lado de los Tambos Gutiérrez y Ruelas, que son Museos Vivos de la Ciudad Blanca por su importancia histórica.

Proyecto residencial La Recoleta aún no está aprobado por la Municipalidad Provincial de Arequipa. Foto: LR/archivo

Proyecto La Recoleta: ¿por qué pone en riesgo el título de patrimonio de Arequipa?

El proyecto La Recoleta tiene diversas observaciones. La principal radica en que su ejecución pondría en riesgo el título de Arequipa como Patrimonio Cultural de la Humanidad, debido a que existe la ordenanza Nº 115-2001 que señala que en el Centro Histórico no se pueden construir edificios de más de dos pisos y que la densidad poblacional no puede ser mayor de 330 habitantes por hectárea. Cosa que no pasa con Residencial La Recoleta, donde se estiman 906 habitantes por hectárea y edificios de hasta siete pisos.

Revelador. Informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, evidencia una seria de irregularidades en el proceso de calificación de La Recoleta. Foto: Composición LR

“En ese caso experimentaremos un daño a la imagen, porque si te parases a ver el río Chili, los edificios serían los protagonistas y ya no las estructuras coloniales por las que la Unesco nos dieron el título de Patrimonio de la Humanidad. Por el lado que lo veas no es posible su construcción”, aseveró a La República el consultor en Cultura y miembro de la Superintendencia de Centro Histórico, Eduardo Ugarte y Chocano.

PUEDES VER: Empresario arequipeño habría pagado a personal de Aduanas para evadir impuestos

Proyecto La Recoleta: ¿por qué el alcalde de Arequipa, Omar Candia, es investigado?

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa decidió abrir investigación al alcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar, por el presunto delito de omisión de actos funcionales. La indagación se deriva de la denuncia que realizó la inmobiliaria que promueve el proyecto La Recoleta, a través de su gerente Luis Alberto Delgado Arróspide.

La empresa argumenta que el alcalde Candia tenía conocimiento de supuestas irregularidades en el proceso de calificación de la licencia de edificación que habían solicitado.