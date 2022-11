Proyecto de guardería en San Marcos: estudiantes denuncian que universidad impide su participación

En marzo de 2022 se inició el proyecto para que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) pueda contar con su primera guardería dentro del campus, un servicio que hasta la fecha solo dos casas de estudios en todo el país han implementado. Asimismo, a inicios de setiembre, la Oficina General de Bienestar Universitario (OGBU), así como el rectorado, aceptaron dicha propuesta y hasta ya se contaba con un cronograma aprobado para identificar cuántos alumnos serían los beneficiarios.

Sin embargo, tras meses de organización por parte de la Secretaría de Género de la Federación Universitario de San Marcos (quienes propusieron y estuvieron a cargo de esta iniciativa), el proyecto pasará a manos, en su totalidad, de la OGBU . Según las voceras, este despacho presentaría la propuesta sin su participación.

Foto: guardería infaltil Magic days

Con dicho cambio, los universitarios que impulsaron este plan desconocen cuál es el nuevo cronograma o en qué punto del proceso se encuentran, a pesar de haber intentado comunicarse con esta oficina.

“ Nos han dicho que ya no quieren trabajar con nosotros como estudiantes y que ellos van a hacer la guardería, pero por su cuenta (...) En la segunda semana de octubre me avisaron que ya no íbamos a disponer del cronograma. Yo mandé un oficio pidiendo una reunión, pero no me responden”, sostuvo a La República Tania Gómez Valenzuela, secretaria de Género de la universidad.

¿Por qué el proyecto ya no contaría con la participación de los estudiantes?

“ La razón que nos dieron es que nosotros (los universitarios) politizamos este tema . He pedido otra reunión para poder hablar, pero todavía no me han respondido. En este momento estamos en esta situación”, indicó la vocera.

En esa línea, la entrevistada sostiene que la OGBU pudo haber tomado esta decisión debido a que en una reunión con el Ministerio de la Mujer, la Secretaría de Género habría “dejado mal a la universidad” . Asimismo, en otra ocasión, alegaron que este gremio estudiantil estuvo a cargo de un plantón; sin embargo, esta actividad fue planificada por un estudiante que lo hizo por cuenta propia, según manifestó Gómez.

La Universidad María Auxiliadora (UMA), ubicada en San Juan de Lurigancho, es una de las dos universidad peruanas que cuentan con guardería. Foto: UMA

En comunicación con este medio, Miguel Rodríguez, jefe de la OGBU aseveró que su despacho sí se encuentra participando con el alumnado. “ No se les ha cerrado la puerta. Nosotros no los excluimos ”, puntualizó.

“La jefa de servicio social ha hablado con la alumna representante (Tania Gómez) y le ha dicho que puede participar (...) Ellos son estudiantes, no son profesionales como para ser parte de un equipo técnico entre el MIMP y la UNMSM”.

Sobre el tema de la politización, el representante alegó que este conjunto de universitarios desea “imponerse”.

“Lo que pasa es que hay un grupo detrás que sí tiene otras intenciones . Cuando se dice que se está politizando es porque ellos quieren estar ahí con un objetivo político”, añadió.

Los estudiantes esperan seguir participando durante el proceso. Foto: Andina.

¿Cuál es la situación actual del proyecto de guardería universitaria?

Para setiembre ya se tenía un cronograma aprobado; no obstante, Tania Gómez subrayó que ahora desconocen en qué punto del proceso se encuentran. Además, agregó que la OGBU presentaría un nuevo plan, pero hasta la fecha no les han informado al respecto.

“Yo no lo he visto, no sé en qué consiste (...) Él (Miguel Rodríguez) no me responde los oficios ni el teléfono. Tampoco cuando he ido a buscarlo para reunirnos él estaba. ‘Está ocupado’, me decían”, relató.