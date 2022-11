Ya sea en contra o a favor, la sociedad civil peruana no es indiferente al gobierno de Pedro Castillo. Este sábado 5 de noviembre, los reclamos dejan la virtualidad y tomarán las calles a nivel nacional para exigir la vacancia presidencial, adelanto de elecciones generales o suspensión de funciones del mandatario.

En esta nota de La República te detallamos dónde será el punto de encuentro y a qué hora serán las manifestaciones contra Pedro Castillo este 5 de noviembre.

Marcha contra Pedro Castillo: ¿a qué hora y dónde será?

La marcha del 5 de noviembre tendrá como punto de encuentro el Paseo de los Héroes Navales, ubicado en el Centro de Lima, a partir de las 2.00 p. m.

Marcha del 5 de noviembre: ¿dónde y a qué hora serán las manifestaciones? 17:02 Marcha del 5 de noviembre: ¿quiénes participarán en la manifestación? “Lo que se busca es que se vayan todos. Tiene que caer este presidente, caer la vicepresidenta y luego se convoca a una nueva elección general, esa es la única salida limpia. Es inviable que se mantenga Dina Boluarte como presidenta. Es inviable que haya una elección solo del presidente del Congreso. Todo eso es inviable. La salida es la renuncia, destitución, vacancia de Pedro Castillo y Dina Boluarte y que haya nuevas elecciones generales”, comunicó Lucas Ghersi, organizador de la protesta. 15:28 Bellido minimiza movilización contra Pedro Castillo El congresista Guido Bellido, de la bancada Perú Libre, minimizó la marcha nacional y de convocatoria abierta del próximo 5 de noviembre contra el presidente de la República, Pedro Castillo, así como por la búsqueda de una salida a la crisis política con unas nuevas elecciones generales. “¿Qué marcha? ¿Cuándo? Nadie se ha enterado de la marcha (...) A Lucas Ghersi (miembro del comité organizador) hay que dejarlo que se divierta un poco. No lo quieren tal vez en casa. Seguro quiere divertirse un poco andando en las calles”, dijo, entre risas, el parlamentario, en diálogo con Exitosa. 15:25 Marcha contra Pedro Castillo: ¿dónde y a qué hora será? La marcha del 5 de noviembre contra Pedro Castillo tendrá como punto de encuentro será el Paseo de los Héroes Navales, en el centro de Lima, a partir de las 2.00 p.m. de la tarde.

Lucas Ghersi, miembro del comité organizador, refirió que la convocatoria es abierta, por lo que podrán participar los peruanos de todas las tendencias políticas, independientes y jóvenes. Asimismo, precisó que estarán muchos gremios, como los comerciantes de Gamarra, del Mercado Mayorista de Frutas y la Confederación de Trabajadores del Perú.

“La convocatoria se está haciendo a nivel nacional, todas las ciudades importantes del país van a tener una marcha. Se va a manifestar la frustración de todos los peruanos que ya estamos hartos de la crisis política, del entrampamiento político. El Congreso tiene un incentivo perverso: si yo no hago nada, entonces no hay adelanto de elecciones ni vacancia ni acusación constitucional... se mantiene el status quo, sigo cobrando mi sueldo, no pasó nada”, refirió Ghersi.

Marcha del 5 de noviembre: ¿quiénes la organizan?

Entre los organizadores de la marcha contra Pedro Castillo de este sábado 5 de noviembre están: José Luis Gil, miembro del Gein; Claudia Toro, periodista; Lucas Ghersi, abogado y Omar Sánchez, fundador de la Asociación de las Bienaventuranzas. A su vez, participarán gremios, sindicatos, excombatientes de las Fuerzas Armadas, partidos políticos y demás.

“Lo que se busca es que se vayan todos. Tiene que caer este presidente, caer la vicepresidenta y luego se convoca a una nueva elección general, esa es la única salida limpia. Es inviable que se mantenga Dina Boluarte como presidenta. Es inviable que haya una elección solo del presidente del Congreso. Todo eso es inviable. La salida es la renuncia, destitución, vacancia de Pedro Castillo y Dina Boluarte y que haya nuevas elecciones generales”, indicó.