Adulto mayor es desalojado de casa tras denunciar a yerno por agresión sexual

Un padre de familia, identificado como Lozano, de 65 años, fue desalojado de su propia casa por su hija en Lurín. Según la denuncia, el hecho sucedió luego de denunciar a su yerno por violación sexual.

“A mí no me gustaba lo que estaba haciendo mi yerno. Me enteré de que ultrajó a mis nietas y eso le dije a mi hija. Al día siguiente, ya estaba en la calle y solo con la ropa puesta”, contó el adulto mayor en “Edición Matinal”. Asimismo, aseguró que ha comenzado a recibir el apoyo de los vecinos.

Una ciudadana, indignada por lo sucedido, también se refirió al caso. “Al señor lo conozco hace tiempo. Él vive en esta casa hace 25 años. Cómo es posible que su hija lo haya botado. Pedimos que se apersone el personal del Ministerio de la Mujer”, dijo.

De acuerdo al hijo menor de Lozano, su hermana se adueñó de la vivienda de forma fraudulenta. “Ella se ha apoderado de la casa con una minuta ilegal. Creemos que todos los papeles los han falsificado”, señaló al medio.

El adulto mayor, quien duerme en las calles, pide a la Policía Nacional del Perú que intervenga a su yerno por violación sexual contra sus nietas. “Me preocupa mi familia, sé que mi yerno está controlando a mi hija”, indicó.

El personal de la comisaría de Lurín llego a la zona y se encuentra realizando las investigaciones correspondientes del caso.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).