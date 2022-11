Loreto: retienen a más de 100 personas en el río Marañón como protesta tras derrame de petróleo

A mediados de setiembre, se registró un derrame de petróleo a la altura del kilómetro 42 +092 del Tramo I del Oleoducto Norperuano, el cual afectó a alrededor de ocho comunidades aledañas a Cuninico y Urarinas, en la región Loreto.

Desde aquel hecho, las poblaciones vulneradas no han sido atendidas, a pesar de que el Gobierno declaró dicha contaminación como emergencia ambiental. Por ello, han bloqueado el tránsito y retenido a diferentes embarcaciones como parte de sus protestas.

Comuneros Cuninico retiene embarcación con un centenar de personas en Loreto. Foto: Facebook/Angela Ramírez

Es así que, desde el último 3 de noviembre, alrededor de 150 personas, entre peruanos y extranjeros, se encuentran retenidos en tres naves ubicadas frente a uno de los derrames del río Marañón. De acuerdo a una de las víctimas, la comida y el agua escasean.

“ Pretenden tenernos aquí ocho días aproximadamente si es que no reciben ayuda del Estado por el problema de los derrames de petróleo ”, sostuvo a Latina Ángela Ramírez, una ciclista que se encontraba viajando por la selva junto a una delegación de deportistas de diferentes partes del mundo.

Cabe destacar que dentro de la embarcación hay personas discapacitadas, mujeres embarazadas, así como varios niños, uno de ellos de tan solo un mes de nacido. Asimismo, la afectada denunció que hasta la fecha no ha llegado ni un mediador o autoridad que pueda ayudarlos.

“La situación es crítica (...) Ya no tenemos más agua, estamos esperando. No hay nadie (autoridades)”, aseveró la deportista. En esa línea, indicó que no han desembarcado, por lo que se encuentran en medio del río. Tampoco puede usar el agua del caudal dado que está sumamente contaminada.