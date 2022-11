Las grandes adversidades que “La dama de las portadas” afronta en las nocturnas calles de Lima

Por: Omar Coca / URPI -LR

Una sonrisa, un mensaje de reflexión y ganas de trabajar. Segundina Lolo Quispe (74) lleva más de 30 años vendiendo periódicos por las calles del Centro de Lima. Las personas que transitan por la avenida Tacna en las noches la observan con admiración.

“Aquí en mi banca y con mis periódicos he visto de todo”, recuerda con asombro. La pandemia del COVID-19 no fue impedimento para que ella dejara de trabajar. Sus ganas de seguir adelante no la detienen. El clima tan impredecible pasa a segundo plano, pero el frío se hace sentir pese a la chompa de lana y el pantalón que cubre sus piernas.

Alejada de la tecnología, pero bien informada de todo lo que sucede en el Perú gracias a su trabajo. “Lolita”, como algunos la conocen, labora en dos horarios. En las mañanas por el jirón Cusco y por las noches en el jirón Callao. La oscuridad es su peor enemiga, ya que los peligros que conlleva andar sola y con dinero en el bolsillo de las ganancias del día le genera preocupación.

Robos en su caseta de periódicos

Segundina Lolo cuenta para La República de qué manera terminó vendiendo en las calles. “Por falta de luz en la caseta de periódicos me robaron. Ese día me acuerdo que había vendido casi todo, pero se terminaron llevando mi banquito para sentarme”.

Además, en otras ocasiones, cuando toca recoger los periódicos del día, Lolita narra los sucesos que ha tenido que presenciar y armarse de valentía para seguir adelante.

“Por el jirón Ayacucho ví como le robaban a un chico y pasé rezando para que no me pase lo mismo. (...) También recojo mis periódicos en la avenida Tacna; aquella vez en el carro a una señora le sacaron su celular y su plata. Como estaba dormida pensé que me había sucedido lo mismo, pero gracias a Dios no me hurtaron nada”, recuerda con temor.

Segundina junto a un ejemplar de La República. Foto: Omar Coca / URPI - LR

Frío amargo y calles desoladas

La longeva mujer recorre las calles del corazón de Lima en horas de la madrugada. Con el objetivo de no dejar de vender sus productos, hace todo lo posible para llegar a los lugares de manera puntual. “A veces da miedo caminar, en algunas zonas está bien oscuro. En mi caseta no hay luz, como quisiera que el nuevo alcalde me ayude con eso, porque yo quiero seguir trabajando”.

Un cuarto alquilado sin agua

“La dama de las portadas”, natural de la provincia de Tayacaja (Huancavelica), vive actualmente en un cuarto alquilado. La economía que maneja no permite conseguir un lugar con mejores comodidades. Una cama, unas sábanas y luz eléctrica es lo que puede pagar.

“En las noches tengo que salir a buscar agua donde sea, porque donde vivo no hay. Complicado es encontrar, pero algunos sí ya me separan mi agua, pero a veces no. Yo recién voy a mi casa a las 11 de la noche cuando ya todos duermen y me levanto a las 4 de la mañana”, explica.

Manos amigas que la apoyan