Huaral: 7 miembros de una familia murieron tras caída de miniván a un abismo

Siete integrantes de una familia murieron en un accidente de tránsito en la zona sierra de Huaral este jueves, luego de que la miniván en la que se transportaban cayera a un abismo de más de 100 m en el sector de Llasho, comunidad de San Agustín de Huayopampa, en el distrito de Atavillos Bajo.

El vehículo quedó completamente destruido al desbarrancarse desde una trocha carrozable. La tragedia sucedió entre las 5.00 p. m. y 5.30 p. m. del último 3 de noviembre, según funcionarios de salud de la zona .

Desde el Hospital de Huaral, confirmaron a este medio que entre las víctimas mortales hay tres mujeres, tres varones y un niño: “ todos integrantes de la familia Oraulio Abad ”.

La sobreviviente de la tragedia es Iris Romero Quispe, quien quedó hospitalizada en este centro de salud. Según el reciente diagnóstico médico, se encuentra estable , informó este nosocomio a La República.

PUEDES VER: Fiscalía y Policía realizan operativo contra funcionarios de Aduanas en Surco

Hasta la morgue de Chancay y el hospital llegaron familiares y amigos de las víctimas para pedir información de sus seres queridos.

“Yo me encontraba trabajando en Lima, pero he venido porque me llamó mi sobrino, quien me dijo que ha sufrido un accidente mi hija. Yo no podía creer que mi hija esté con vida”, manifestó una señora que se presentó como la mamá de la sobreviviente a “América noticias”.

Las labores de rescate fueron realizadas por comuneros de la localidad, bomberos, serenos de Aucallama y efectivos de la PNP.

Como reportó la morgue de Chancay a esta redacción, los fallecidos del accidente de Huaral son: