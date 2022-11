Hombre lleva un año con clavos en la pierna porque hospital le agendó operación con una fecha pasada

Eber Alva Lozano vive hace un año con clavos en la pierna tras sufrir un atentado por traficantes de terrenos, quienes le dejaron un explosivo en su vivienda de Ate que lo dejó con graves heridas en esta extremidad. Por ello, reportó que aún no puede ser operado por el SIS y el hospital Hipólito Unanue, ya que este año, por error, le programaron la entrega de sus materiales médicos para el 2021 (un año anterior).

Fue el 31 de agosto del año pasado cuando fue víctima del ataque de los criminales. Cuatro meses después, fue dado de alta de este nosocomio sin haber recuperado el buen estado de su salud ni ser operado.

“En junio de este año, el doctor me dijo que ya no me van a atender acá porque he cambiado la dirección de mi domicilio (Ventanilla)”, manifestó a “ATV edición matinal”.

Desde entonces, Alva ha quedado postrado debido a los dolores y mostró su preocupación por la atención de sus hijos. “Yo tengo adentro todo: me hinca, me incomoda. Está en mi brazo, mi pierna. Quiero que me saquen (...). A veces te atienden y te dejan de lado. Mi familia está lejos”, atestiguó.

“Me siento ofuscado porque no puedo trabajar. A veces, los vecinos me apoyan, pero es mi señora la que está (asumiendo los gastos), y no es todos los días”, informó.

Pronunciamiento del hospital Hipólito Unanue

A raíz de la denuncia pública, el hospital Nacional Hipólito Unanue indicó que se contactó “con el señor Eber para citarlo a primera hora y proceder con su hospitalización en el servicio de traumatología”.

Asimismo, el centro de salud detalló: “Durante el proceso de hospitalización del paciente, se procederá con su evaluación médica, verificación y/o actualización de los exámenes preoperatorios y programación de la cirugía pendiente: retiro del fijador externo y colocar injerto óseo heterólogo”.