Hay Festival Arequipa, el banquete de las ideas y la cultura

Hay Festival 2022, la fiesta de las letras y cultura, volvió a la charla presencial después de dos años de virtualidad por la pandemia.

En la ceremonia de apertura estuvo presente la tres veces ganadora del Latin Grammy, Susana Baca. La cantante peruana presentará su libro de memorias “Yo vengo a ofrecer mi corazón” el domingo 6 de noviembre en el Teatro Fénix. “El evento es un recuento del arte, la literatura, de la ciencia y más. La gente no se lo debe perder”, invitó Baca.

Son más de 100 encuentros que se repartirán en seis sedes en el Cercado de la ciudad de Arequipa hasta el domingo 6 de noviembre. En total son 120 invitados de 14 países, desde escritores, periodistas, científicos, cantantes, pensadores e ilustradores que disertarán sobre diferentes temas.

“A mi me parece maravilloso que concurra tanta inteligencia en una ciudad brillante como Arequipa, que siempre ha sido el epicentro de la eclosión cultural del país”, opinó el poeta César Gutiérrez. El autor de la novela Bombardero resaltó que la ciudad confirma ser un caldo de cultivo intelectual poderoso en el país con el evento de las ideas que se realiza en su octava edición.

Ricardo Siri Liniers, el ilustrador argentino fue uno de los platos fuertes en el arranque de las actividades. También se presentó la obra de teatro “La Poeta”, la historia de una periodista que busca hacer un libro de una convicta por asesinato. Ángela Delgado, directora de Desarrollo de Comunicaciones del Hay Festival 2022, espera que se supere los 30 mil visitantes de la última edición presencial del 2109, antes de la pandemia. Explicó que el conclave del conocimiento genera una movida cultural importante. “Queremos superar el impacto mediático obtenido que valorizamos en 9 millones de dólares (menciones de medios periodísticos y alternativos)”, sostuvo.

Delgado resaltó que el 35% de visitantes al Hay Festival son foráneos . Vienen de Lima, Cusco, Tacna y Puno. También hay un público extranjero.

Solo para mencionar algunas de las actividades , arribaron autores destacados en literatura como la argentina Claudia Piñeiro que hablará sobre la novela negra, el literato español Ignacio Martínez Pisón que en último libro habla sobre la guerra civil española. El escritor y periodista peruano afincado en Estado Unidos, Daniel Alarcón, presentará una historia especial de Radio Ambulante en el que lo visual se inserta con el sonido.

El homenaje será para Yma Sumac por el centenario de su nacimiento, destaca Cristina Fuente La Roche, directora internacional del evento cultural. “Vamos a tener un espectáculo fabuloso de Liniers y Alberto Montt estos dibujantes tan famosos que van a hacer un stand up ilustrado”, sostuvo.

Delgado sostuvo que espera que nuevamente las entidades públicas puedan apoyar el evento que en esta edición se solventa solo con inversión privada. “El reto de la autosostenibilidad debe ser tocado con bastante cuidado ya que es un poco difícil. Siempre vamos a necesitar de la inversión de las entidades estatales y de la promoción turística”, indicó.

Nuevamente el evento se ha descentralizado con el Hay Forum Moquegua con 8 actividades el 2 de noviembre. Ricardo Sumalavia, escritor peruano, que precisamente estuvo entre los invitados para Moquegua, destacó esta descentralización. “Es sumamente importante. Lo que necesita el país es que la cultura no debe estar anclada en un solo nucleó, la cultura debe llegar a todos lados”, destacó.