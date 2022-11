Villa María del Triunfo: ataque a balazos contra barristas de Alianza Lima deja 2 muertos

Motociclistas a bordo de cinco motos dispararon contra un grupo de barristas de Alianza Lima que se encontraban en el parque Simón Bolívar, ubicado en Villa María del Triunfo. Ataque dejó dos jóvenes fallecidos y al menos tres personas heridas.

Cerca de la medianoche, 10 sujetos se dirigieron a bordo de cinco motocicletas hacia una losa deportiva donde se hallaban entre 15 a 20 jóvenes barristas de Alianza Lima. Los motorizados descendieron de sus vehículos y realizaron hasta ocho disparos al azar. Cámara de seguridad captó el momento en que estos malhechores huyeron del lugar.

El estruendo, a esa hora de la noche, alertó a los vecinos, quienes salieron de sus hogares para auxiliar a las víctimas. Mientras eran trasladados al hospital, dos de ellos fallecieron en el trayecto. Ellos fueron identificados como Hebert Cubana Aguirre y Renzo Félix Garrido. Habían recibido impactos de bala en la cabeza.

Otros cinco hinchas se encontrarían en el hospital María Auxiliadora.

Al inicio, fuentes policiales barajaron la posibilidad de que sería un ajuste de cuentas, puesto que no hubo ningún robo a las víctimas. Sin embargo, dado que el ataque fue al azar, la Policía ahora maneja la hipótesis de que podría tratarse de una venganza entre barristas.

Si bien algunos vecinos no quieren declarar por temor a represalias, otros comentan que no es la primera vez. Esta sería la segunda balacera que ocurre durante el año. Piden más seguridad y alumbrado público para que estos hechos no vuelvan a suceder.