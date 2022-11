Padre de víctima de bullying en Saco Oliveros reveló que menor se siente culpable: “Es una víctima”

Esta mañana, el padre de la menor que fue víctima de bullying y atentó contra su vida en el colegio Saco Oliveros en Ate dio a conocer que ya pudo comunicarse con su hija. Asimismo, informó sobre el estado de salud de la menor.

Según el progenitor, la adolescente ya se encuentra despierta y puede hablar. Tanto él como su madre han preferido no tocar el tema, pues la prioridad es que ella se recupere al 100% física y emocionalmente.

“Sí, ella está despierta. No le tocamos nada del tema, sino que, al contrario, la distraemos. (Hacemos que) se ría (para) sacarla de esta situación por lo menos con nuestra presencia”, declaró a ATV Noticias.

Sin embargo, sí recalcó que la menor les ha pedido disculpas a ambos por lo sucedido. Ante ello, los progenitores solo han atinado a responderle que ella no tiene la culpa de nada.

“No es el momento ahorita de agobiarla. Sin embargo, nos pidió disculpas; lloró y nos pidió disculpas, (pero) nosotros ‘no tenemos nada que disculpar’, le dijimos”, precisó.

Finalmente, destacó que se dieron cuenta que la menor se encuentra muy afectada a nivel psicológico, ya que cree que tiene la culpa de lo que le ha sucedido en la escuela.

“Como padres no la vamos a juzgar, ella es una víctima y no conoce la magnitud del daño psicológico que tiene. (…) Es mucho más grave que el físico porque no sabemos cómo va repercutir en su vida. (…) Necesita una ayuda psicológica urgente”, enfatizó el padre.

¿Cómo denunciar casos de bullying?

Si eres testigo o víctima de un caso de violencia o acoso escolar, repórtalo a través de la plataforma www.siseve.pe o a la línea gratuita 0800-76-888.