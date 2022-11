Los familiares de la paciente con cáncer de EsSalud Jessica Lourdes Rodriguez Sanchez (40) solicitan ayuda para que el hospital Rebagliati pueda trasladar urgentemente a su pariente al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), ya que su cuerpo no responde positivamente a las quimioterapias contra el linfoma de Hodgkin que la aqueja. Por ello, sus seres queridos están realizando rifas y otras actividades a fin de solventar los gastos de la atención médica.

A través de Facebook, Rodriguez Sanchez, quien velaba hasta antes de su enfermedad por sus tres hijos, detalló que la inmunoterapia (terapia biológica) tiene un costo muy elevado (entre S/ 15.000 a S/ 20.000 aproximadamente cada una). “Me dicen que necesitaría tres (una mensual). Es ahí que cada día crece mi miedo y temor a no encontrar ayuda a tiempo”, difundió.

Mujer con cáncer pide apoyo para recibir inmunoterapias en INEN: “Temo no encontrar ayuda a tiempo”. Foto: Rodríguez Lourdes/Facebook

En marzo de 2021, le diagnosticaron este tipo de cáncer en el tórax, contó su madre, María Sánchez (75), a La República. “Por ese entonces, el tumor tenía 17 cm (...). A pesar de los cambios de medicina y quimioterapias, ese linfoma es resistente a todo y ha dado la vuelta y se ha ido al pulmón. Si bien lo han absorbido, esa zona del órgano se vuelve a llenar y el tumor sigue creciendo”, detalló.

Contó también que están bregando para que su hija entre al INEN y logre sobrevivir. “Incluso, le han puesto morfina porque los dolores son fortísimos. Le han querido poner antibióticos fortísimos, pero, a penas se los estaban colocando, comenzó a gritar que le ardía. Y, hace cuatro días, estaba en UCI”, describió.

“ Hace dos días, (mi hija) estuvo con una saturación de 80, completamente baja, y su corazón iba a 180. Mi hija me llamaba y me dijo: ‘Ven porque yo no sé si salgo de esta’. Le pusieron unas plaquetas, pero se desequilibró completamente”, narró.

La adulta mayor teme que a su primogénita sea dada de alta, ya que “ahorita está en medicina interna, con oxígeno y no puede caminar”. Aseguró que, pese a su edad, está a cargo de sus tres nietos y que “están completamente solos en esta lucha”.

Por su parte, David Ramírez, pareja de Jessica Rodriguez, recalcó que piden apoyo para trasladarla al INEN y para cubrir los gastos de atención médica. “En el Rebagliati ya no pueden hacer nada porque no tienen otro tipo de quimioterapia más para ella. No está estable”, lamentó.

“Se está gestionando actividades y apoyo por parte de las amistades, pero no hay ninguna entidad u ONG que haya podido acceder a nuestro llamado”, relató.

Explicación del INEN

Desde el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas explicaron a esta redacción que, en este caso, para realizar el traslado a sus inmediaciones se tiene que tener “una referencia” por parte del centro que atiende a la paciente.

Respecto al precio de la atención para los asegurados de EsSalud, “ cualquier paciente del Seguro Social se puede atender, pero tiene un costo diferenciado ”, ya que la atención no es cubierta en su totalidad como sucede con los del SIS.

Pronunciamiento de EsSalud

Desde EsSalud dijeron a este medio que “se comunicaron con el esposo de la paciente y que no hay ningún problema de atención”.

“No es que no le hayamos querido atender, solo que el cáncer es agresivo y sigue un tipo de terapia que no se hace acá”, comentaron (...). “EsSalud refiere a (sus pacientes) a sus hospitales de todas sus redes: no hace un traslado al INEN. Ella no puede ser referida ni trasladada. Ella podría ir al INEN y pedir la consulta allá”, adelantaron.

Al cierre de esta nota, respecto al costo, convenios de atención para este tipo de casos y aprobación de las inmunoterapias por parte del Seguro Social, esta entidad no amplió la información.

¿Cómo ayudar a Jessica Rodriguez?

Para cualquier aporte económico, donación de útiles de aseo o medicamentos, puedes hacerlo a través de las siguientes cuentas a su nombre: