Los Olivos: policía en retiro denuncia que suboficial le fracturó el brazo en comisaría tras discusión

En Los Olivos, el policía en situación de retiro, Absalón Goicoechea Cieza, denunció haber sido víctima de agresión por parte del suboficial Jesús Vega Vitorino de la comisaría Sol de Oro, hasta donde llegó junto con su hijo para denunciar el asalto que sufrió el joven.

Todo inició cuando Goicoechea quiso grabar la intervención del delincuente, a quien habían capturado luego del atraco, con ayuda de sus vecinos. Sin embargo, los efectivos de la dependencia policial quisieron impedir el registro visual, por lo que iniciaron una discusión.

“Mi preocupación fue de que salga, es un peligro para la sociedad, él asalta con pistola, le robó un iPhone a mi hijo. Yo le dije que dentro del control de identidad, que por lo menos le tome la declaración, ya que está presente el individuo”, narró el afectado.

No obstante, el personal a cargo de la comisaría Sol de Oro se negó a la grabación de la situación y actuaron de manera agresiva, según narró el expolicía.

“Evitan la grabación e inmediatamente me meten un fuerte empujón contra un escritorio, casi me hace llegar a la puerta de salida, luego me meten otro empujón, que casi me caigo desde el segundo piso. Mi hijo se puso en medio, nosotros no somos los delincuentes”, continuó.

En ese momento, el suboficial técnico de segunda Jesús Vega Vitorino habría conducido a Goicoechea Cieza y a su hijo hasta la salida del primer piso, al llegar a las escaleras, nuevamente los empujaron. “Me agarré de la baranda, se acercó, me agarró fuertemente del hombro y con una especie de técnica, me da un rodillazo de abajo hacia arriba y me quebró el brazo”, lamentó.