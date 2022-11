Fiscalía pone en la mira a funcionarios de la MPCH por favorecer a postor en obra de colegio

Luego de que la Contraloría determinara responsabilidad penal de tres funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) por declarar como ganador de la buena pro de la obra rehabilitación de la institución educativa n.° 10925 César Vallejo a un postor que incumplió con los requisitos en las bases, el Ministerio Público recibió el informe de control para emprender acciones preliminares.

En la mira

De esta manera, la Fiscalía empezará diligencias contra los que resulten responsables en la comisión de delitos contra la administración pública. Una de las primeras acciones está relacionada con recabar documentación necesaria para la etapa de investigación preliminar.

Los principales funcionarios bajo la mira son Raúl Anderson Olano Guevara (presidente del comité de selección), Leydi Elizabeth Sánchez Campos (primer miembro del comité de selección) y Carlos Enrique Montalvo Calderón (subgerente de Logística y Control Patrimonial y segundo miembro del comité de selección). Empero, las diligencias fiscales podrían alcanzar a otros servidores de la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas.

¿Favorecimiento?

Según el informe de control específico n.° 023-2022 de la Contraloría, el municipio convocó el procedimiento de contratación n.° 10-2021 para la ejecución de la obra, bajo el sistema de suma alzada, por un valor referencial de S/ 4 725 530, financiados por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

Hechos irregulares se produjeron en la gestión del alcalde Marcos Gasco. Foto: La República

Así, según la entidad de control, el comité de selección no admitió las propuestas presentadas por los postores Constructora Hércules SAC y Capuli Contratistas Generales SAC a pesar de que cumplía con los requisitos de admisibilidad.

Además, no estableció el puntaje correcto para la empresa Inatec SAC durante la etapa de evaluación técnica y se le asignó solo 94 puntos pese a que acreditó la experiencia requerida. A su vez, otorgó la buena pro de la obra al Consorcio San Valentín con un puntaje de 100 puntos. La referida empresa constructora no logró corroborar la potencia de un cargador sobre llantas.

Los funcionarios no observaron los documentos presentados por el consorcio ganador para el perfeccionamiento del contrato, los cuales no acreditaban la experiencia mínima de 48 meses del ingeniero residente y no cumplían con el equipamiento mínimo.

A raíz de estos hechos, la Contraloría subrayó que esta falta por parte del Consorcio San Valentín debió generar la pérdida automática de la buena pro. Sin embargo, la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial continuó con el trámite hasta la suscripción del contrato N.º 027 el 8 de julio de 2021.

Problema

Entre junio y septiembre de 2022, los alumnos, docentes y padres de familia de colegio César Vallejo realizaron protestas contra la MPCH por la obra inconclusa en el referido centro educativo. Esta debió concluir el 25 de enero de 2022, pero han transcurrieron varios meses y el proyecto no se culminó, lo que ha afectado a más de 800 estudiantes por no tener clases presenciales.