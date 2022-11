Contraloría observa concurso CAS en Red de Salud Arequipa

Los concursos públicos en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), siguen siendo observados por Contraloría. A las anomalías halladas en el proceso de reasignación de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa) y de ascenso del hospital regional Honorio Delgado Espinoza, ahora se suma el que realizara la Red de Salud Arequipa-Caylloma a fines del 2019.

Mediante el informe N°020-2022, el ente de control determinó hechos irregulares en el proceso de selección CASN°01-2019. La principal es la adjudicación de 201 plazas que no estaban incluidas inicialmente en el concurso. Este proceso se convocó en octubre del 2019 ofreciendo inicialmente 72 plazas para 20 tipos de profesionales. Sin embargo, el día de la adjudicación, 28 de noviembre, se comunicó la existencia de plazas adicionales, postergándose a las 14.00 la emisión de los resultados.

Entonces en total se ofrecieron 315 plazas, adjudicando solo 266. Para colmo los cupos iniciales no fueron cubiertos en su totalidad y quedaron desiertos. Es el caso de 7 puestos entre enfermeras, médicos y terapeutas, para zonas lejanas como los puestos de salud de Huambo, Salinas Huito, Choco, San Juan de Tarucani o Majes. “Tales plazas quedaron desiertas debido a que la comisión ofertó plazas no previstas, las cuales fueron seleccionadas por los postulantes”, señala parte del informe.

Contraloría hace hincapié que no existe justificación para la inclusión de plazas no previstas al no haber requerimiento del área usuaria, con lo cual se vulneró los reglamentos. Tampoco hubo procesos de selección en las plazas nuevas. Incluso se limitó la participación prohibiendo a quienes trabajan actualmente en la entidad o en la Salud Red Periférica Arequipa como CAS, su participación. Esto contraviene el principio de igualdad de oportunidades. Esto fue incluido dentro de las bases de la convocatoria bajo la justificación que fueron contratados para el cumplimiento de metas del 2019.

“Esto limitó la participación de postulantes, privando a la red de mayor amplitud de opciones”, es una de las conclusiones.

Se advierte que el presidente del comité de selección, Richard Velarde, la secretaria titular, Doris García Vargas, y el secretario suplente Guillermo Valdivia, tendrían responsabilidad.