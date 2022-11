Ucayali: lluvias torrenciales inundan hospital regional de Pucallpa y dejan 362 personas afectadas

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que fuertes lluvias y vientos han afectado a 362 personas y 93 viviendas en la provincia de Coronel Portillo, en Ucayali. Asimismo, el director del hospital regional de Pucallpa, Juan Araníbar, indicó que algunas zonas del nosocomio terminaron inundadas luego de que se filtrara el agua, lo que ha afectado a pacientes y trabajadores.

Las lluvias torrenciales registradas desde la madrugada del martes 1 de noviembre han dañado también a los centros educativos de la región. Ángel Luis Gutierrez Rodriguez, gobernador regional de Ucayali, estableció que se tomarán decisiones con celeridad ante este escenario.

“He pedido a las directoras regionales de salud y de educación que en el transcurso del día me dé un diagnóstico situacional de qué instituciones tienen que ser apoyadas de manera urgente. Me reuní con el equipo de planificación para destinar un dinero para esta emergencia. Esperemos tener aproximadamente entre 700.000 soles a 1 millón para poder ayudar a (los colegios) y los hospitales en sus necesidades como calaminas, maderas y otros requerimientos para que no se descontinúen servicios tan importantes como salas de operaciones y emergencias”, declaró para la página oficial de Facebook de la comuna.

Más de 360 personas afectadas

En el reporte complementario del 2 de noviembre de Indeci se especifica que debido a los recientes eventos climáticos 362 personas, 93 viviendas y 56.978 suministros eléctricos se han visto perjudicados en los distritos de Calleria, Campoverde, Manantay, Yarinacocha, Masisa e Iparia, en la provincia de Coronel Portillo. Se confirma, sin embargo, que los sistemas de drenaje y desagüe se encuentran estables.

Colapso del hospital de Pucallpa

Juan Araníbar, director del hospital regional de Pucallpa, manifestó que diversas áreas del Hospital Regional de Pucallpa se encuentran dañadas luego de que el agua se filtrara en estas zonas.

“La situación en el hospital es crítica, ya tenemos más de cuatro años en esta situación en un contexto de contingencia (…) estamos en una situación de riesgo de un desplome del techo, inundación o incendio producto de cortocircuito”, declaró para Latina.

Defensoría del Pueblo se pronuncia

Mediante un oficio dirigido al Gobierno Regional de Ucayali, la Defensoría del Pueblo instó a que las municipalidades de las provincias afectadas coordinen con Indeci para brindar ayuda humanitaria al total de los ciudadanos afectados por las fuertes lluvias y vientos huracanados.

Foto: Defensoría del Pueblo

También solicitaron priorizar la atención de mujeres gestantes, personas mayores, con discapacidad, así como de niñas, niños y adolescentes . Además, urgieron garantizar los derechos a la alimentación, salud, vivienda y seguridad.

Senhami pronostica descenso de temperatura

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senhami) advirtió el pasado 28 de octubre que debido al ingreso del vigésimo quinto friaje del año, iba a haber un incremento en la velocidad del viento, en Ucayali. Por este mismo motivo, la entidad ha pronosticado un descenso en la temperatura para el viernes 4 y sábado 5 de noviembre .