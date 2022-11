SMP: mujer aventó su plato contra rostro de una mesera porque le habrían servido poca comida

Con información de Raúl Egusquiza/URPI-LR

El último 31 de octubre, una mesera fue violentamente agredida por una comensal identificada como María Vilchez Santiago (31), quien le lanzó un plato de comida en el rostro luego de alegar que le habían servido muy poco . La víctima, de tan solo 19 años, quedó con cortes profundos en la frente y una herida de 20 puntos.

Este hecho se suscitó al promediar las 3.30 p. m. en el interior del restaurante La Tripulación Marina, lugar donde trabaja la agraviada desde hace cuatro meses y que se encuentra ubicado en la cuadra 38 de la avenida Universitaria, en San Martín de Porres.

“Aracely (la afectada) le tomó la orden a la chica, quien pidió un menú, minutos después de haberle dejado la entrada, la mesera se acerca para llevarle el segundo y es ahí donde la mujer se levanta de la mesa y le dice que le están sirviendo muy poco, aventándole el plato en la cara para luego retirarse”, sostuvo a La República Laura Huaraca, dueña del local.

Uno de los comensales, que fue testigo del acto violento, intentó evitar que la agresora huya del lugar; sin embargo, también fue atacado. De acuerdo con los testigos, el hombre salió tras ella, después la abrazó tirándola al suelo, pero en ese momento Vilchez le muerde la oreja, lo que le provocó heridas comprometidas en el rostro.

Podrían liberar a la agresora

Cabe destacar que la joven de 19 años fue llevada de inmediato a una clínica cercana. En el nosocomio se precisó que ella sufrió un corte de profundidad en el lóbulo parental izquierdo y necesitó al menos 20 puntos para poder cerrar la herida. No obstante, la PNP indicó que las lesiones de la víctima no eran considerables, por lo que intentaron liberar a la denunciada.

“Es un peligro que esa chica esté suelta en la calle. La Policía me dijo que lo de Aracely no eran heridas graves y la querían soltar. Yo tengo mucho miedo porque pudo ser cualquier persona, no deberían soltarla. Esa persona está mal de la cabeza”, informó Huaraca, quien además está asumiendo los gastos de la atención para la perjudicada.

En tanto, María Vilchez Santiago permanece detenida en la comisaría Sol de Oro, en Los Olivos. El 2 de noviembre será puesta a disposición de la Fiscalía para que se determine su sanción y el grado de culpabilidad en el acto violento.

Aracely, quien es oriunda de Huacho, llegó a Lima no hace mucho en busca de un mejor futuro y solvento económico, dado que ella se encarga de los gastos de sus padres. En sus días de descanso, ella se dirigía a su tierra natal para visitar a su madre, quien se encuentra delicada de salud y no puede tener emociones fuertes, por ello evitó dar declaraciones.