SJM: dueña de minimarket denuncia que policías le “sembraron” droga para extorsionarla

Paulina Quispe jamás pensó que las cámaras de seguridad que colocó en su negocio podrían salvarle de una injusticia. Ella denunció que efectivos policiales de la Depincri de San Juan de Miraflores estarían confabulados para “sembrar” drogas en su minimarket, ubicado en Pamplona Alta, y luego extorsionarla a cambio de dejar libres a sus familiares .

Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en el que ingresa a la tienda un sujeto encapuchado y vestido de negro, con un canguro en el hombro, revisa algunos productos, y solicita una botella con agua. Mientras que el trabajador va por el agua, el sospechoso deja encima del mostrador el canguro, se excusa y se retira del local.

Momentos después, llega un grupo de policías vestidos con chalecos de la Depincri de San de Miraflores, y van directamente al canguro que contenía droga . En ese instante, los efectivos procedieron a realizar la detención de los supuestos implicados: Paulina, el trabajador y cuatro integrantes de su familia.

Un detalle que resalta en la grabación es que cuando uno de los policías se da cuenta de las cámaras de seguridad, la intervención se vuelve agresiva y sacan enmarrocada a la hija de Paulina, quien está embarazada de ocho meses .

Los detenidos fueron llevados a la Depincri de San Juan de Miraflores y, según Paulina, un suboficial de la Policía de apellido Aguilar le insinuó que le pagara una cantidad de dinero a cambio de liberarla a ella y sus familiares.

Paulina acusa directamente a un policía en retiro de haberle “sembrado” la droga para luego extorsionarla. Además, dijo haber denunciado en la misma Depincri de SJM una anterior extorsión; sin embargo, no se realizó ningún tipo de investigación. “ Todo le he dado en video a la misma Depincri (en aquella ocasión), pero nunca me hicieron caso ”, afirmó.

Respuesta de la Policía