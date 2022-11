“El daño psicológico es gravísimo”, dice padre de niña que cayó de tercer piso de Saco Oliveros

El papá de la estudiante de 12 años que cayó del cuarto piso del colegio Saco Oliveros, en Ate, ha manifestado que su hija ya no se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, pero que ella aún no es consciente del severo daño psicológico que tiene.

El hombre declaró que el procedimiento quirúrgico por el que pasó su hija duró alrededor de 10 horas.

“Por esa gravedad es que todavía no conocemos las consecuencias que vaya a tener. Le pido a la gente que siga orando para el milagro de que pueda volver a caminar”, mencionó para ATV.

Daño emocional

Por otro lado, dijo que tanto su esposa como él han tratado de no conversar con ella sobre el acoso que sufrió en la institución educativa. También se aseguran de que no vea noticieros.

“Ella está despierta, no le tocamos nada del tema. Al contrario, la distraemos, que se ría para sacarla de esta situación, por lo menos, con nuestra presencia. Hacemos llamadas con nuestros familiares, ella se emociona”, contó.

Su mamá intentó consultarle sobre los detalles específicos del accidente y, si bien la menor se negó a profundizar en el tema , lloró y pidió disculpas.

“Le dijimos que no tenemos nada que disculpar. Como padres no la vamos a juzgar. Ella es una víctima. El daño psicológico es gravísimo, mucho más grave incluso que, quizás, el físico, porque no sabemos cómo va a repercutir en su vida”, confesó.

“Anímicamente, su madre y yo la estamos apoyando mucho. Gracias a Dios ya está en cuidados intermedios y podemos turnarnos para verla en las noches. Ella manifestó que no deseaba seguir con vida porque se sentía fea. Hasta el día de hoy lo sigue diciendo. De tanto amor que se la ha dado, pasar a un ambiente hostil le ha afectado muchísimo”, agregó.

Saco Oliveros los sigue culpando

Jaime denunció, además, que ellos están sufriendo un gran desgaste emocional y psicológico por el trato de las autoridades de Saco Oliveros durante el proceso que se ha llevado a cabo para esclarecer los hechos.

“La verdad parece que actuaran como una mafia. He escuchado algunas declaraciones de su abogado culpándonos a nosotros, que si no reportábamos el bullying cómo ellos se iban a dar cuenta. El abogado no tiene conocimiento de que hay una ley en la que el colegio está obligado a tener procedimientos: a detectar, prevenir y ejecutar un plan para la convivencia de los alumnos y evitar la violencia. Ellos lo único que quieren es lavarse las manos, limpiar su imagen”, expresó.

¿Cómo reportar casos de bullying escolar?

Las personas que conocen de un caso de bullying deben informarlo ante la institución educativa. Asimismo, los padres de familia, estudiantes o cualquier ciudadano pueden reportar la situación en el portal “Sí se ve” (www.siseve.pe/web/) del Ministerio de Educación.