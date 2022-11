Denuncian a urólogo, exmédico de clínica Inppares, de mala praxis durante examen de próstata

Con información de Jessica Merino / URPI - LR

David Nostas, conocido como “El buscapersonas”, denunció al urólogo Pedro Huancamayo Carhuapoma de haberle originado un daño físico y psicológico luego de practicarle un testeo para detectar el mal de la próstata en la sede de Jesús María de la clínica Inppares.

“ Nunca me preguntó de mi enfermedad. A la hora que me hizo el tacto rectal, fue muy brusco, muy torpe, realmente me sentí violado en pocas palabras . Ha entrado a mí a hacerme daño interno, daño físico”, dijo David Nostas.

El hombre de prensa acusó al galeno, de 73 años, de mostrarse más interesado por conocer su vida íntima a diferencia de detectar el posible avance de la enfermedad. Asimismo de prescribirle un examen que no habría requerido.

Mensajes entre el doctor y el agraviado. Foto: Jessica Merino / URPI - LR

“No entiendo cuál era su afán de tener tanta información sobre mi vida sexual o mi vida íntima y no tener información sobre mi enfermedad. Me preguntaba cuántas veces tenía yo relaciones sexuales, cuántas veces al día”, relató.

Nostas (64), dedicado hace varios años a la labor de ubicar y encontrar personas desaparecidas, narró lo que sucedió en el consultorio el 7 de enero de este año. “En este caso, este doctor Huamancayo, no sé si ha metido su mano entera o qué, pero con afán de dañarme. No había ningún afán de curarme o verificarme la enfermedad”, aseveró.

“Cuando ha terminado de hacerme el tacto, entre comillas, esta burda práctica que hizo él, nunca me dio un diagnóstico, no me dijo si tenía la próstata inflamada, nada. Me dejó sentado . Al momento que me envió la información para hacerme un análisis, se dio cuenta de que yo era de prensa. Es ahí cuando reacciona y se pone nervioso y empieza a caminar”, añadió.

Llamada delatora

Nostas continuó con fastidios en la zona rectal y el 10 de enero llamó por celular al urólogo para encararlo. La comunicación no fue grabada; sin embargo, el denunciante aseguró que el médico reconoció lo que había sucedido. “Me dijo ‘Nostas, discúlpame, me equivoqué’. Esas fueron sus palabras. Yo me enardecí y le dije su vida y que era un enfermo”, detalló.

“El buscapersonas” aclaró que obtuvo el número celular del denunciado el día de la cita médica cuando acudió para la lectura de los resultados hechos en la clínica a través de un laboratorio privado. “Me dio su número para enviarme al médico, para hacerme un análisis, que ni siquiera necesitaba. El doctor Alexis Alva, que ha sido presidente de la sociedad peruana de urología, me dijo ‘con los reportes de los análisis que te han hecho en Inppares no necesitabas hacer esto (Cistoscopia video color)’”,

Urólogo cuestionado

David Nostas realizó su reclamo a la clínica y en junio, después de cinco meses de lo ocurrido, llegó a contactarse con Irma Ramos Chávez, directora ejecutiva de Inppares . En esa reunión también participó un trabajador del área de administración.

“Me reuní con ella y me dijo ‘vamos a revisar el caso’. A la final lo que me mandan es una carta (con fecha 5 de julio) diciendo que han atendido mi reclamo y este médico ha sido retirado de su staff y con eso han resuelto mi caso. A nadie lo botan de la noche a la mañana y menos con la casualidad que sea justo en esos días”, sostuvo. Desde el 28 de junio, el urólogo fue removido de Innpares.

Inppares. Foto: difusión

“Le mandé el papel de mis análisis (a la directora) que me había hecho en Inppares. Con base en eso, ella se dio cuenta de que no necesitaba el análisis que me estaba pidiendo el médico para nada”, remarcó.

Salud delicada

David Nostas afirmó que su salud ha sido quebrantada desde aquella cita y que ha tenido problemas que antes no presentaba . “No sé si me ha golpeado la próstata. Quisiera hablar con un médico forense para ver qué puede causar un urólogo cuando te introduce algo por el recto. Desde entonces he tenido un montón de problemas con respecto a la parte urinaria”, dijo.

Pesadilla

Para “El Buscapersonas” lo que le pasó ha sido una pesadilla. “No es fácil. Psicológicamente estoy dañado. Estoy tratando de manejar las cosas. Estoy dolido y fastidiado. El daño psicológico existe y voy a sobreponerme hasta el final”, expresó.

David Nostas sospecha que haya otros agraviados. “Busco ponerlo en evidencia, que salga más gente y que lo metamos a la cárcel. La mayoría de varones, les pido a las personas que se han visto perjudicadas por este doctor, que no hay nada que asustarse . La idea es ponerlo tras las rejas a este pseudomédico, que lo que está haciendo es, en vez de curar, está deteriorando la salud de los pacientes”, finalizó.

El urólogo Pedro Huancamayo y la señora Irma Ramos, de la clínica Innpares, no atendieron las llamadas para obtener sus versiones ante la denuncia de “El buscapersonas”.

Denuncias por línea 100

Si conoces a alguien o eres afectado por hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los CEM o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).