“Colegio quiere lavarse las manos”: padre denuncia que Saco Oliveros no asume culpa por caída de su hija

Luanna, niña de 12 años que fue víctima de bullying en el colegio Saco Oliveros, se encuentra en la unidad de cuidados intermedios luego de que cayera desde el cuarto piso de la institución educativa, la mañana del miércoles 26 de octubre. Su padre Jaime Carbajal denuncia que el plantel no se hace cargo de los gastos médicos producto del accidente dentro de sus instalaciones.

“El colegio (Saco Oliveros) solo quiere lavarse las manos, limpiar su imagen. (...) Me indigna porque el personal del colegio va al hospital para tomarse una fotografía o me ofrecen estacionamiento, eso no es apoyo psicológico. EsSalud cubre gastos de cirugías, pero otros gastos nosotros, tales como colchones y almohada especiales. El colegio nada”, refirió al noticiero de ATV.

También señaló que no asume su responsabilidad sobre los casos de bullying registrados en el Saco Oliveros.

“Su abogado dice que si nosotros no reportamos el bullying, cómo ellos se iban a dar cuenta. No tienen conocimiento de la ley que dice que hay procedimientos para evitar el bullying”, refirió.

Pide que las investigaciones continúen

Carbajal pidió que el caso de su hija continúe en investigación hasta que se pueda identificar y sancionar a los responsables.

“Decidimos no tener conversación con el colegio, solo la legal. Hasta ahora no han pedido disculpas (...) Como padre, soy capaz de hasta vender mi alma por mi hija. Yo pido que se investigue y se responsabilice a las personas que provocaron esto desde que mi hija entró al colegio y todo el historial de violencia psicológica que ha sufrido”, sostuvo.

Colegio Saco Oliveros recibió cuatro multas por casos previos de bullying contra estudiantes

El colegio Saco Oliveros acumula cuatro multas debido a casos de bullying contra estudiantes. Las sanciones, que datan del 2020, fueron impuestas en última instancia por la Sala Especializada en Protección al Consumidor de Indecopi y suman S/ 29.900 (6,5 UIT).

Indecopi inició una investigación por el caso de presunto bullying que habría sufrido la menor de 12 años. Foto: Indecopi

¿Cómo reportar casos de bullying escolar?

Las personas que conocen de un caso de bullying deben informarlo ante la institución educativa. Asimismo, los padres de familia, estudiantes o cualquier ciudadano pueden reportar la situación en el portal “Sí se ve” (www.siseve.pe/web/) del Ministerio de Educación.