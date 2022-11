Arequipa: empresa ganó contrato en Hospital Honorio pese a no ser proveedor del Estado

El Hospital regional Honorio Delgado Espinoza tiene un nuevo proveedor y con muy buena estrella. Se trata de Grupo AMVI EIRL quien recientemente en agosto 2022 inició sus actividades comerciales en la venta al por menor de productos farmacéuticos y médicos, cosméticos y artículos de tocador. Su primer cliente del Estado fue justamente el referido nosocomio.

AMVI obtuvo la contratación directa para entregar de 2200 unidades de soluciones electrolíticas de 1 litro por el precio de S/ 22 550. Mediante la Orden de Compra N°000552 de fecha 5 de setiembre se le dio 9 días de plazo para la entrega de este medicamento. No tiene más experiencia como proveedor que esta, según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

Sin embargo, el proceso en donde se le eligió como proveedora, tiene varias anomalías . AMVI es una empresa creada, según los registros de la SUNAT, desde el 9 de agosto del 2022 e inicia sus actividades comerciales un día después. Pese a su fecha de existencia, 6 días antes, es decir el 3 de agosto, presenta la Cotización N°2758 al nosocomio para que se la considere en la contratación directa de las soluciones electrolíticas. Sin embargo, no habría cumplido con entregar todos los requisitos. Según la propia solicitud de cotización N°305-2022 del 1 de agosto, dispuesta por la Oficina de Logística, se debe adjuntar la propuesta, documentación para verificar que cumplía las especificaciones técnicas, vigencia de RUC y su Registro Nacional de Proveedores (RNP). Es este último documento del que carecía el Grupo AMVI.

Según la consulta a la vigencia de RNP, Grupo AMVI recién está inscrita desde 18 de agosto para proveer bienes y el 19 de agosto para entregar servicios. Así el privado incumplió una exigencia fundamental para contratar con el Estado y debió ser descalificada (ver enfoque) . No contaba al momento de su RNP vigente.

El 18 y 19 de agosto son fechas importantes en este proceso de contratación. Justamente el 19, la Oficina de Logística, que preside Demetrio Gutiérrez Cruz, habría decidido entregar la buena pro a AMVI. Mientras que paralelamente y por las mismas fechas, el privado registró recién a su representante y único accionista con el 100%: Diego Arredondo Chillitupa.

Sin experiencia

Hubo en total tres propuestas más para entregar las 2200 unidades de electrolitos para los pacientes del hospital Honorio. A diferencia de Grupo AMVI, CyS Medic anteriormente entregó medicamentos e insumos al nosocomio. Su propuesta para esta contratación directa fue de S/ 22 880, poco mayor a la de AMVI. También cotizó V&E Representaciones Generales EIRL, pero con un precio mayor de S/ 31 900.

¿Los trabajadores de Logística no se dieron cuenta que AMVI no cumplía un requisito primordial? La República se comunicó con el jefe de Logística, Demetrio Gutiérrez Cruz, pero este indicó que estaba en una reunión y que no recordaba el caso.

Enfoque- Jorge Sumari

Empresa debió ser descalificada

Según la Ley de Contrataciones del Estado un requisito fundamental es tener vigente el Registro Nacional de Proveedores. Si una empresa se presenta a un proceso de contratación sin este documento debe ser descalificada debido a que no se cumplió el principio de procedibilidad.