Mujer afroperuana denuncia que recibió ataques racistas y agresiones físicas en Sodimac de San Miguel

Carolina Montañez Joya, una mujer afroperuana de 42 años, ha denunciado haber recibido insultos racistas y agresiones físicas dentro de las instalaciones de la tienda Sodimac, en San Miguel, el pasado viernes 28 de octubre. La víctima afirma que el personal del establecimiento nunca aplicó un protocolo de seguridad para evitar la agresión y que tampoco pidió apoyo a la Policía de forma inmediata.

La agredida relata que se encontraba comprando cuando, al girar en una de las secciones, casi impacta con el carrito a una niña que deambulaba por esa zona. Al notar que la menor estaba sin supervisión, le dijo a sus padres que la vigilaran porque era peligroso que caminara sola. Ante estos comentarios, el progenitor respondió con comentarios racistas.

“Había una chica testigo que era también como yo, de la misma raza. Ella, al ver esto, se puso a increpar al hombre, a quien me imagino se debe ver en las cámaras”, contó en entrevista con La República.

En un momento de la discusión, el sujeto la acusó de haberlo golpeado . “Cuando me mentó la madre, yo sí me acerqué hacia él, yo no le he querido pegar, lo que he hecho es levantar la mano y sí, efectivamente, le he rosado la cara”, aclaró.

Ante los continuos reclamos del padre de la niña, ella le sugirió ir a la comisaría para denunciarlo por racismo. Ante esto, él decide irse del lugar, pero minutos después regresa junto a una supervisora de Sodimac y amenaza con agredir a Carolina si no es sacada de la tienda. “Dijo que me iba a reventar la cabeza”, explicó.

Tras escuchar la advertencia, ella le pidió a la trabajadora que llame a la Policía; sin embargo, los colaboradores solo atinaron a pedirle al hombre que se calmara. Él salió de la escena, pero volvió gritando en poder de un palo de color plateado, con el que golpeó a la agraviada.

PUEDES VER: Pamela Cabanillas asegura que se entregó a autoridades en Europa y que estas rechazaron su detención

“Cuando él me tiró los palazos, yo comencé a gritar. La señorita con la que él había hecho la queja, me habló y me dijo: ‘No seas terca, déjalo así’, que no podían hacer nada. En ese momento sí me puse mal, yo soy hipertensa, entré en una crisis. Me puse a llorar y pedí que viniera el gerente”, mencionó.

Uno de los encargados le informó que iban a llamar a la PNP y le ofreció llevarla al tópico. Sin embargo, ella señaló que en ningún momento intervino el personal de seguridad.

“Ellos me dijeron que no podía retenerlo. Sodimac supuestamente debería tener protocolos, acá no hay nada y a nadie le interesa. Eso también está pésimo. Ellos me pidieron mi teléfono, pero absolutamente nadie se ha comunicado conmigo ”, afirmó.

La activista Sofía Carrillo compartió el caso vía Twitter. Foto: Twitter de Sofía Carrillo

Montañez Joya accedió a ser atendida. Al llegar al espacio, le dio un ataque de ansiedad y pánico, pese a esto —según su testimonio— no recibió los cuidados debidos por parte de la encargada. “Yo le decía que me den agua porque sentía que no podía respirar, a lo que ella atinó a ponerme hielo en el brazo, y yo entiendo que la señora no tenía la más mínima idea de lo que es atender a alguien, solo seguía órdenes del staff. Me dijeron que el paramédico estaba en una emergencia”, manifestó.

Cuando logró calmarse, el personal de la tienda le dijo que debía firmar un documento en el que confirmaba que había recibido atención médica. “Lo cual era mentira, yo dije que no iba a firmar absolutamente nada porque no recibí ningún tipo de ayuda de alguien especializado”, dijo.

Luego de presentar la queja en el libro de reclamaciones, los efectivos de la Policía Nacional del Perú la trasladaron a una comisaría para sentar la denuncia. Una vez en el lugar, le dieron una orden para ser inspeccionada por el médico legista.

Debido a los dolores que sentía, tuvo que dejar de trabajar. “Yo pedí que llamaran a la PNP desde antes que él me golpeara. El racismo es un delito al que lamentablemente no le dan la importancia que tiene, después tenemos que aguantar que nos humillen de esta forma. Sodimac fue gran parte del problema, yo no quiero pensar que ellos apoyan este tipo de cosas y las pasan por agua tibia”, lamentó.

La mujer afirmó que tanto la Defensoría del Pueblo como el Ministerio de Cultura se comunicaron con ella, pero todavía queda pendiente una respuesta de Indecopi por el registro que hizo en el libro de reclamaciones.

Sodimac se pronuncia

La compañía emitió un comunicado respecto a lo sucedido en su sucursal de San Miguel. En el texto, mencionan que el conflicto fue entre ambos clientes y que ofrecieron trasladarlos a una clínica , medida que ambas partes rechazaron.

Aseguraron también que legalmente no están facultados para retener a un ciudadano y que brindarán la información e imágenes necesarias para esclarecer lo ocurrido.

Foto: Sodimac

Apoyo de entidades estatales

La Defensoría del Pueblo instó a la PNP, la Municipalidad de San Miguel y al Ministerio Público a investigar lo sucedido y pidió a Sodimac que brinde a las autoridades los videos de las cámaras de seguridad y las demás pruebas que puedan obtener para ayudar en las pesquisas.

Foto: Defensoría del Pueblo

PUEDES VER: Viviendas de Fondo de Vivienda Policial están abandonadas y usadas por delincuentes

Por su parte, el Ministerio de Cultura rechazó los actos discriminatorias en contra de Carolina, y también solicitó la intervención de la Fiscalía. Informaron, además, que han enviado una carta a Rocío Colchado, jefa de atención al cliente de la tienda, para que facilite el acceso a las imágenes de los equipos de vigilancia. Finalmente, pidió a la ciudadanía evitar cometer actos discriminatorias que nos dividan como sociedad.