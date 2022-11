Puno: policías implicados en muerte de colega declaran que no conocían a víctima

Los suboficiales Zulma Cruz Mamani, y Juan Luis Mamani Tito, implicados en la muerte de su colega, el suboficial John Abimael Araujo Salas (33), declararon ante el Ministerio Público, que no sabían que la víctima era policía.

Ambos están detenidos con detención preliminar por 48 horas. La medida fue dispuesta por el tercer juzgado de investigación preparatoria de Juliaca.Según un video, Cruz y Mamani el 18 de octubre, arrastran a Araujo y lo dejan arrimado a depósitos de basura del parque Las Aguas.

Zulma Cruz Mamani, fue la primera en declarar. Reconoció que sí lo dejaron en la vía pública, pese a estar gravemente herido. Aceptó que no lo llevaron a un hospital. Alegó que el acompañante de Araujo, a quien lo identificó como amigo del suboficial, pidió que los dejen y cuando supere su embriaguez, se retirarían solos. Pero el examen toxicológico de Araujo Salas, determinó que no consumió alcohol. Dejó entrever que su colega Juan Luis Mamani Tito, identificó al varón que acompañaba a Araujo, pero que la información lo perdió de su celular.

Juan Luis Mamani Tito, en un primer momento, guardó silencio. Pero en la víspera declaró. Negó que haya sabido que era su colega John Araujo.

Ambos coincidieron en señalar que el cuerpo no fue bajado del patrullero PR-14647, del cual estaban a cargo.

Sin embargo, según videos de las cámaras de seguridad, se aprecia que de dicha unidad policial los ocupantes arrastran un cuerpo. Según el material fílmico, esa persona está inconsciente. El reloj de la cámara marca las 04.30 a.m. Horas después, en ese lugar, los serenos hallaron moribundo al suboficial John Abimael Araujo Salas (33).

Si bien ambos negaron conocer si el herido y su acompañante eran o no policías, lo cierto es que las autoridades policiales iniciaron una nueva línea de investigación el cual busca determinar que Juan Luis Mamani Tito, era “promoción” de John Araujo. Si ello se comprueba, para el Ministerio Púbico, se acreditará que sí conocía al herido.

Manchas de sangre

Fuentes del Ministerio Público, determinaron que a los dos efectivos detenidos, se les practicó la prueba de luminol, el cual sirve para detectar presencia de sangre. Trascendió que en la mano de Zulma sí encontró manchas de sangre y en los borceguíes Juan Luis Mamani Tito, se halló manchas de sangre. Una prueba de ADN debe determinar si los restos pertenecen a John Araujo.

En la víspera se cumplió con la visualización de las cámaras de seguridades hechas públicas y otras por las autoridades. Se acreditó que Zulma Cruz Mamani, es la persona que ayuda a levantar el cuerpo de John Araujo cuando se cae el piso luego que la persona de civil o local al costado de unos tachos de basura.

Mientras que Juan Luis Mamani Tito, estaba en todo momento presente viento la escena.

Ninguno de los dos acepta responsabilidad.

Testigo libre sin detención

Jesús Nolberto Holguín Mamani fue otro efectivo policial, que en sus últimas horas acompañó a John Araujo Salas, a guardar su carro a una cochera particular. Este declaró pero no se le dictó detención preliminar. Empero, según fuentes del Ministerio Público, sus declaraciones guardan contradicción respecto a los hechos.

Dijo que a Araujo lo dejó en la discoteca Bunker y después cuando lo llamó no escuchó su celular. Está por determinarse si dijo o no verdad con varias diligencias. Para los colegas de la víctima no dijo toda la verdad. El Ministerio Público, maneja la tesis que varios policías están involucrados y buscan esconder la verdad.