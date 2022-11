Prefecto regional de Arequipa niega que conociera sobre pedidos de dinero a subprefectos

El prefecto regional de Arequipa, Yeremi Torres, negó que hubiera conocido sobre los pedidos de dinero a subprefectos, tal como sugirió el exdirectivo del Partido Magisterial Juan Carlos Jaquehua. Incluso sostuvo que cursará una carta notarial, sin descartar acciones judiciales.

“ Me quieren involucrar en un audio en el que no se me menciona ”, expresó Torres, al referirse a la grabación que revela un pedido de dinero de la secretaria regional del Partido Magisterial, Rosa Luz Pérez, al padre de un subprefecto distrital, con el fin de solventar la inscripción ante el JNE del Partido Magisterial.

Vale recordar que Jaquehua pidió al Gobierno central la remoción de Torres. Al respecto, el prefecto refirió que está elevando sus descargos con un memorial de subprefectos, quienes estarían negando haber dado dinero . Informó que hay 16 rúbricas.

Torres aceptó que, antes de asumir el cargo de prefecto regional, sí tuvo cercanía con el Partido Magisterial, pero que luego se separó para no mezclar el cargo público con la actividad partidaria. Refiere que la misma indicación dio a los subprefectos.