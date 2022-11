Lambayeque: ¿cómo avanza la vacunación contra la COVID-19 en menores de 5 años?

Tras la culminación del estado de emergencia por la COVID-19 en el Perú, el coordinador regional de Inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) Lambayeque, José Enríquez Salazar, precisó que, hasta este martes 1 de noviembre, se reportan 2.888 menores de 5 años inoculados contra el referido virus.

La meta es inmunizar a 101.808 niños en toda la región Lambayeque y se pide sensibilizar a la población sobre la importancia de las vacunas.

Sensibilización

Desde una campaña de vacunación realizada en el cementerio El Carmen de Chiclayo, el funcionario instó a la ciudadanía a inmunizarse para protegerse contra la enfermedad debido a que, en el caso de los menores de 5 años, hay poca disposición por participar en el proceso.

“Las familias ya no le toman importancia a la vacunación porque las medidas se han flexibilizado. Por estas razonas, estamos llevando mensajes de concientización para que las personas no se descuiden y, en especial, en los menores de 5 años”, expresó a este diario Enríquez Salazar.

Como se recuerda, el último 6 de octubre de 2022, la Geresa de Lambayeque inició la inmunización contra la COVID-19 en menores entre los 6 meses y 5 años de edad. Al respecto, en la segunda semana de noviembre de 2022, se espera inocular la segunda dosis contra el coronavirus a niños que se aplicaron, 28 días antes, su primera vacuna.

Exhortan a padres de familia a que menores se inmunicen contra la COVID-19. Foto: La República

“Necesitamos que la gran mayoría de la población infantil se vacune. No queremos que los niños se enfermen y compliquen su estado de salud. La COVID-19 no se ha ido y debemos estar precavidos. La mortalidad por coronavirus ha disminuido, pero la enfermedad no se ha ido”, detalló Enríquez Salazar.

A nivel general, en cuanto a grupo etario, el especialista de la Geresa precisó que, durante la última semana de octubre de 2022, solo se reportó un caso confirmado y un fallecido por coronavirus en la región Lambayeque.

Vacunación en centros de salud

En otro momento de la entrevista, Enríquez Salazar comentó que la vacunación para menores de 5 años y otros grupos etarios se realiza en todos los establecimientos de salud de la región, así como en otros puntos fijos que será informado por la Geresa en su página de Facebook.

Además, el funcionario de la entidad de salud exhortó a los padres de los niños menores de 5 años a regularizar las vacunas del esquema regular. Destacó la importancia para evitar rebrotes de polio, sarampión, cólera, entre otras.

Menores de 5 a 11 años

En cuanto a la inoculación en niños de entre 5 y 11 años, la Geresa registró que la región lleva un total de 60% de menores vacunados con su primera dosis y 50% con la aplicación de la segunda.