Nueva ola de casos COVID-19 se mantiene en alza en Loreto

Cuidado. Si bien la cuarta ola de la COVID-19 ya terminó a nivel nacional, en Loreto se está generando una nueva ola de casos. El analista de datos Juan Carbajal advirtió que la positividad en esta región bordea el 15% cuando a inicios de octubre era apenas del 1%. Y está en camino de alcanzar el pico máximo del 20% que tuvo en la cuarta ola.

En Loreto, a inicios de octubre se registraba la positividad más baja de todas las regiones con 0.5% y la cantidad de casos como promedio era de uno o dos por día; sin embargo, en un mes la cantidad de casos como promedio ha pasado a 20.

“Es un aumento muy rápido de la positividad del 1% al 15%, los casos también se están incrementando. Loreto tiene una de las tasas más bajas de vacunación al igual que Ayacucho y Amazonas”, explicó Carbajal.

El infectólogo del Hospital Regional de Loreto Juan Carlos Celis confirmó que van cuatro semanas con incremento de casos, pero no tienen hospitalizados por la COVID-19.

Apuntó que es probable que existan más del 15% de la positividad, pues la mitad de los pacientes ya no quiere hacerse la prueba o ya no va al médico. Según la vigilancia genómica, el sublinaje BA.5 es la que predomina en Loreto y está causando el aumento de casos que son ambulatorios, leves o asintomáticos. No se ha detectado un nueva subvariante.

“La BA.5 está causando este aumento en la positividad. Suponemos que gracias a la inmunidad híbrida porque hubo muchos infectados en la primera ola con cerca del 70% que se suma a la población vacunada con la segunda dosis que no llega al 80%. Todo eso es una gran inmunidad y está causando cuadros leves. No tenemos ni un paciente en UCI. No tengo hospitalizados, hay hospitalizados por otra cosa”, explicó Celis.

Carbajal también advirtió que en Lima centro se ve un aumento de la positividad de 3 a 6% desde mediados de octubre.

