Pamela Cabanillas asegura que se entregó a autoridades en Europa y que estas rechazaron su detención

Pamela Cabanillas anunció que se entregaría a las autoridades; sin embargo, hasta el momento, no tiene ningún impedimento para movilizarse por Europa. En una entrevista a Panorama, la joven que estafó a miles de personas reveló cómo fue liberada pese a los delitos cometidos.

“No me he arrepentido (de entregarme a la justicia), no me aceptaron las autoridades europeas”, señaló la joven y agregó que le dijeron que “no tenía una orden de captura y que solo era una alerta azul para saber su ubicación”.

¿La más buscada?

Al ser consultada respecto de si era una de las personas más buscada por las autoridades, Cabanillas dijo que eso no sería así, puesto que cuando fue al Consulado de Perú solo le pidieron su número telefónico.

En otro momento, la joven de 18 años afirmó que se presentó ante las autoridades. Allí le tomaron una foto, sus huellas dactilares, le hicieron grabar un video y le preguntaron dónde vivía. “Después de eso, me dijeron que no tenía una orden de captura y me botaron de la dependencia policial”, narró Cabanillas.

Según se conoce, ni la Policía ni los consulados pueden detenerla mientras no exista una orden de captura. Sin embargo, su situación en Europa no sería la que muchos imaginan e incluso se mostró arrepentida: “Quiero pedirle perdón públicamente a mi papá, a mi mamá y a mi familia porque sé que están pasando un mal rato por mis malos actos. (...) Quiero pedir perdón a la gente a la que he hecho daño”, expresó la joven.

No tiene dinero para regresar a Perú

Pamela Cabanillas asegura que sí está en sus planes volver al Perú, pero que ello depende de tener el dinero para costearse el pasaje de regreso, pues en estos momentos, según indica, no contaría con los medios suficientes.

Afirma que es consciente de la posibilidad que existe de que vaya a prisión y está segura de que asumirá con responsabilidad su error.

Respecto a los videos que difundió promocionando conciertos en Europa, afirmó que lo hizo para subsistir, puesto que ya no cuenta con recursos. Según refiere, le habrían pagado 40 y 50 euros por realizar esas grabaciones.

“Si yo tuviera 2 millones, como dice la Policía, me bloquearían las cuentas, así como pasó con el BCP, que me cerraron la cuenta porque recibía mucho dinero”, alegó la joven.

Karol G, Coldplay, Daddy Yankee y Bad Bunny

Hace algunas semanas, se reveló que la joven habría comprado dos entradas para el concierto de Daddy Yankee, las mismas que habría vendido a múltiples compradores, iniciando así el esquema de la estafa.

Sin embargo, este no sería el primer concierto en el que habría actuado. Ella afirma que aplicó el mismo mecanismo en los eventos de Karol G y Coldplay. En total, serían un promedio de 1.000 personas estafadas.