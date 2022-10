Migraciones abre atención en feriado solo a usuarios con vuelos urgentes

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que atenderán al público este lunes 31 de octubre en su sede principal de Breña, así como en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, pese a que días previos habían anunciado que sus oficinas permanecerían cerradas por el feriado y día no laborable.

Esta decisión se dio frente a los reclamos que realizaron decenas de ciudadanos que llegaron hasta la cuadra 7 de la avenida España, con sus citaciones pactadas para hoy 31 de octubre. “Yo tenía mi cita hoy, no he ido a trabajar, he pedido permiso, pero ahora salen ellos a decir que no hay sistema, que de 2.00 p. m. a 9.00 p. m. tengo que acercarme. Yo no me voy a mover, desde enero he sacado mi cita”, señaló uno de los afectados, en diálogo con La República.

El día 29 de octubre, Migraciones usó sus canales oficiales para exhortar a las personas que tienen viajes urgentes, a acercarse ese mismo día para gestionar su trámite de inmediato.

“Este servicio se viene dando de forma ininterrumpida (toda la madrugada del sábado 29 de octubre) hasta las 05.00 p. m. el domingo 30 de octubre, debido a que, por trabajos de mantenimiento general en el sistema, se suspenderá el servicio de emisión del documento de viaje el lunes y martes próximo a nivel nacional”, notificaba el documento.

No obstante, esta información no habría llegado a los usuarios, por lo que llegaron hasta la sede de Breña.