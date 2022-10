Juliaca: detienen a dos policías implicados en crimen de suboficial John Araujo

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Juliaca, dictó 48 horas de detención preliminar contra los suboficiales Juan Luis Mamani Tito (26), Zulma Cruz Mamani (34). Ambos agentes estaban a cargo del patrullero de Águilas Negras de placa PR- 14647, de cuyo interior, el 18 de octubre bajaron inconsciente al suboficial Jhon Abimael Araujo Salas (33). Este último apareció abandonado al costado de un basurero en inmediaciones del parque Las Aguas con el jirón Azángaro, en la ciudad de Juliaca.

Ocho días después, el 26 de octubre, el agente policial falleció a consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano grave. También registraba lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Tanto Juan Luis Mamani, como Zulma Cruz, fueron detenidos ayer a las 6.00 de la mañana, antes de que acabara su servicio policial. Ninguno de los dos puso resistencia. Solo la agente Zulma Cruz, se echó a llorar. Ella ya estuvo en prisión por un caso de corrupción en febrero de 2021. La situación de ambos agentes es complicada, porque saben mucho sobre la muerte de Jhon Araujo Salas.

Según videos de las cámaras de seguridad, se aprecia que de dicha unidad policial los ocupantes arrastran un cuerpo y lo dejan abandonado al costado de tachos de basura del parque de Las Aguas. Según las grabaciones, la persona que arrastraban estaba inconsciente. El reloj de la cámara marca las 04.30 a. m. Horas después, en ese lugar, los serenos hallaron moribundo al suboficial John Abimael Araujo Salas (33).

Debido a su grave estado de salud, el 26 de octubre de 2022, John Araujo murió en el hospital.

El requerimiento de detención preliminar fue solicitado por la fiscal del caso, Marcela Cecilia Lafuente Vera, de la primera fiscalía penal de Juliaca.

Sin embargo, los colegas del fallecido cuestionaron que no haya tomado similar determinación contra Jesús Nolberto Holguín Mamani. Este es otro efectivo policial que estuvo horas antes que John Araujo, aparezca inconsciente. Una noche antes de ser hallado en grave estado de salud, Jhon Araujo, guardó su vehículo en el estacionamiento particular, estaba junto a Jesús Nolberto Holguín Mamani. Este le aseguró a la familia que en todo momento estuvo sentado en el asiento del copiloto. Pero después asegura que se fue a su casa y lo dejó dentro de la discoteca Bunker. Después, no se contactó más. Para varios amigos la versión es inverosímil.

Fuentes del Ministerio Público, confirmaron que hay más policías involucrados en la muerte de John Araujo.

