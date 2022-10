IGP señala que es muy probable que haya un sismo muy fuerte en Lima

Luego que desde el 28 de octubre se registraran más de 30 movimientos telúricos en Ica. El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, indicó que es muy probable que la capital peruana registre un temblor de gran magnitud.

El funcionario señaló que esto se debe que no se ha reportado un terremoto en más de 270 años, lo que hace pensar que esta situación se presente dentro de poco.

“Los sismos no se pueden predecir, pero sí sabemos que desde el último gran sismo que ocurrió frente a la costa de Lima ya han pasado más de 270 años, eso significa que la probabilidad puede ser mayor porque cuanto más tiempo pasa la posibilidad sigue aumentando. Todos debemos ya entender que somos un país altamente sísmico y es por eso que es necesaria la prevención y el compromiso”, dijo a Exitosa Noticias.

En esa línea pidió calma a la ciudadanía, y llamó a la prevención, ya que es de público conocimiento que el Perú está ubicado en una zona altamente sísmica.

“Esto (los constantes sismos en Ica) no son nada anómalo porque somos un país altamente sísmico. Sí, somos sísmicos por excelencia y va a ocurrir un sismo en algún momento, eso no lo podemos evitar, ni controlar, ni reducir, lo que sí está en nuestras manos como personas, como autoridades, es reducir nuestro riesgo ante la ocurrencia de sismos y cómo lo vamos a hacer revisando nuestras casas, revisando los suelos, participando de los simulacros”, agregó.

¿Es posible predecir los sismos para evitar desastres?

“Los sismos no se pueden predecir, siempre van a ocurrir, porque no podemos controlar a la naturaleza. Somos un país sísmico, pero el problema no está en los sismos, ya que solamente sacuden el suelo”, puntualizó para La República, Tavera.