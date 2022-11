Este 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, festividad celebrada por los fieles de la Iglesia católica, y en Perú se ha declarado día libre con motivo de esta fecha religiosa.

En esta nota de La República te contamos todo sobre quiénes descansan, suspensión de clases, horarios de los supermercados y todas las últimas noticias de este feriado en Perú.

¿Por qué es feriado el 1 de noviembre?

El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos porque se celebra que los muertos han superado el purgatorio, se han santificado, se encuentran en presencia de Dios y gozan de la vida eterna. Asimismo, se conmemora a los beatos y santos, y a todos aquellos que no están canonizados, pero viven ya en la presencia divina.

En Perú, muchas personas acuden a los cementerios llevando flores a los difuntos y se arreglan las tumbas, nichos o panteones. Se celebra con bandas, música, incluso con bebidas dentro de los mismos cementerios.

Feriado 1 de noviembre EN VIVO: quiénes descansan, pagos por trabajar, qué se celebra y más 22:46 ¿Atenderán los supermercados este 1 de noviembre? El 1 de noviembre es feriado nacional, sin embargo, servicios de primera necesidad deberán mantener a una parte de sus trabajadores dispuesta para atender al consumidor. A continuación, te detallamos los hoarios de atención de los principales supermercados.

¿Cuánto me corresponde de pago si trabajo este feriado 1 de noviembre?

A diferencia de los días no laborables, el descanso en los feriados aplica de forma obligatoria tanto para el sector público como para el privado . Asimismo, las horas no trabajadas no deben ser devueltas y si se labora en esta fecha, el empleado deberá recibir una remuneración adicional o un descanso sustitutorio.

En consecuencia, si trabajas este martes 1 de noviembre y perteneces al sector público o al privado, te corresponde la remuneración correspondiente a la labor efectuada ese día, por el día feriado y un monto adicional equivalente al 100% de la remuneración diaria (sobretasa), lo que equivale a un triple pago. Esto siempre y cuando no se acuerde con el empleador tener un día de descanso sustitutorio.