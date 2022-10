Estafadora Pamela Cabanillas asegura que ya no tiene dinero y promociona eventos para subsistir

Pamela Cabanillas Soley, joven de 18 años que estafó con entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee, asegura que ya no tiene dinero en sus cuentas bancarias. En una entrevista con Panorama, la presunta cabecilla de la organización criminal Los QR de la Estafa dijo que su regreso a Perú depende del tema económico.

“Dependería mucho del pasaje para regresar a Perú (...) Debo tener el dinero para poder regresar a Perú y entregarme a las autoridades. (...) Ahora yo no cuento con el dinero” , manifestó para el programa de Panamericana TV.

De igual forma, declaró que tiene que promocionar eventos en Europa por Halloween u otros para subsistir. Según contó, habría recibido entre 40 y 50 euros para grabar los videos publicitarios.

“Si yo tuviera 2 millones, como dice la Policía, me bloquearían las cuentas, así como pasó con el BCP, que me cerraron la cuenta porque recibía mucho dinero ”, refirió la Cabanillas.

Pamela Cabanillas Soley: “Me dijeron que no tenía orden de captura y me botaron”

Pamela Cabanillas Soley también narró que fue a ponerse a derecho con la justicia europea por el delito de estafa en Perú; sin embargo, no aceptaron su entrega voluntaria.