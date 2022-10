Alumno asegura que docente de Derecho UTP, quien “tiene más apellido que todos”, no se disculpará

El usuario Víctor Monsalve, quien aseguró ser alumno de la profesora despedida de la UTP de Chiclayo, quien dijo “tener más cerebro y apellido que todos”, Demy Thais Diez Canseco Pérez, indicó que a la docente de Derecho de Personas la soberbia la descontroló. Para él, será difícil que ella asimile su error .

Para sorpresa de muchos, el joven se mostró a favor de la pedagogía de la profesora. Aseguró que la enseñanza que impartía en la Universidad Tecnológica del Perú, sede Chiclayo, era acorde con la materia. Incluso, cuestionó a quienes juzgan a su profesora.

“Me enseñaba Instituciones del Derecho Civil, no puedo quejarme de su docencia; quizás no pudo controlarse en su debido momento, pero su ‘soberbia’, al menos en mis clases, nunca la manifestó, razón por la cual, no podría afirmar que su apellido fue más”, expresó Víctor Monsalve.

Si bien la maestra tenía un nivel de exigencia alto, según el ciudadano, ella no pudo controlar sus emociones.

“Es difícil para ella asimilar su error, pero es fácil para la sociedad criticar y juzgar. Considero que todos aquí, en algún punto de nuestras vidas, nos equivocamos o lo haremos . Para ese entonces, comprenderemos que es sencillo criticar y juzgar”, agregó.

La UTP despidió a la docente de Derecho de Personas Demy Thais Diez Canseco Pérez. Foto: UTP

¿Quién es Demy Thais Diez Canseco Pérez, exdocente de la UTP?

La entonces docente Diez Canseco Pérez de la UTP se hizo popular tras difundirse un video en redes sociales en el que emite frases clasistas contra su alumnado.

“Soy una persona joven, yo no tengo la culpa de haber tenido un poco más de cerebro y haberme preparado un poco más. Pero no es justo lo que ustedes me han hecho hoy. ¿Qué piensan ustedes, que con eso no me van a contratar? Yo no vivo de la UTP”, expresó durante la jornada académica.

Según otros estudiantes, la profesora no era puntual con su asistencia a las sesiones universitarias ni era buena pedagoga; por ello, presentaron una queja que habría desatado la acciones ya públicas de la exdocente.

“Tengo más apellido que todos”, fue una de las frases clasistas ya públicas de la profesora universitaria que menosprecia a sus alumnos. Foto: composición LR/UTP

“No se han dado cuenta el apellido que yo tengo. Hoy sí estoy siendo muy orgullosa. Tengo más apellido que todos”, se le escucha decir a Demy Thais en la grabación.

“No he necesitado del decano para ingresar a esta universidad. Me puedo gastar 100, 200, 1.000 en un día, chicos. Más de lo que gano acá”, dijo.