Mujer denunció que abrieron su maleta en el aeropuerto Jorge Chávez y le robaron joyas

Marlene Guerra es una obstetra que suele viajar con frecuencia a Europa para disfrutar de sus vacaciones. Sin embargo, nunca pensó que durante su último vuelo sería asaltada en el interior del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“Pasa esta (maleta) y, al ver esto, (el problema) era el candado, que estaba de este lado. Yo dije: ‘Okey, me robaron, porque esto está roto’. Saco la maleta de la faja, abro ahí, porque yo sabía que ahí estaba mi neceser, y este estaba abierto. Se llevaron tres pares de pendientes, uno de perlas con incrustaciones de oro y otro pendiente de oro con incrustación de rubí, así como un anillo que tiene también incrustación de zafiro”, comentó indignada a “Panamericana noticias”.

Asimismo, manifestó que, tras darse cuenta de lo sucedido, acudió al módulo de la aerolínea en la que viajó para presentar su reclamo y le indicaron que debía esperar 24 a 48 horas para tener una respuesta.

“Fui a Latam, al módulo, y me recibe un joven, me toma lo que yo reporto. Lo escribe, tomó la foto y me dice que en 24 a 48 horas Latam va a comunicarse conmigo”, indicó.

Finalmente, la obstetra manifestó que no es la primera vez que viaja con sus joyas. Además, denunció el hecho ante la Policía Nacional del Perú que se encuentra instalada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Espera que se haga justicia en este caso.