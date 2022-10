Defensores de animales marchan este domingo 30 contra las corridas de toros en la Plaza de Acho

Activistas y defensores de animales marchan este domingo 30 de octubre contra las corridas de toros en la Plaza de Acho. La concentración inicia en la Plaza San Martín a la 1.00 p. m. y el recorrido se dará por la avenida Abancay hasta llegar al recinto del Rímac.

“ Seguimos en la lucha a pesar de tan desigual pelea, sin recursos, sin apoyo, pero con la certeza de que estamos haciendo lo correcto. Seguiremos levantando nuestra voz (...). No permitamos la crueldad ”, publicó la Coordinadora Antitaurina Perú en su Facebook.

Ángel Castillejos, representante de esta organización, manifestó a La República que no ven ningún pronunciamiento por parte de las autoridades frente a estos atentados contra los animales. “ Vamos a iniciar una recolección de firmas para poder exigir que estas actividades ya cesen en Lima y todo el Perú ”, añadió.

Activistas y colectivos defensores de animales buscan defender la vida de los toros porque estos “no tienen quien los defienda", de acuerdo con representante antitaurino. Foto: Coordinadora Antitaurina Perú/Facebook

Acuerdo del Concejo Metropolitano de Lima

El 31 agosto de 2020, mediante el Acuerdo de Concejo 288, el aparato edil estableció que bajo las instalaciones de control de la Municipalidad de Lima se iba a garantizar que “ estos inmuebles no sean utilizados para espectáculos públicos donde se ejerza cualquier tipo de tortura contra los animales ”.

A pesar de ello, el último 23 de octubre se realizó una corrida de toros en la Plaza de Acho, administrada por la Beneficencia de Lima. No obstante, podría ser la última, ya que el contrato con la empresa que organiza estos eventos termina a fines de 2022.

Segunda página del Acuerdo de Concejo 288 de la Municipalidad de Lima. Foto: captura de Coordinadora Antitaurina Perú

Taurinos buscan reconocimiento como espectáculo cultural

Una de las principales razones para que no continúen las corridas de toros y peleas de gallos es que no tienen protección constitucional del Ministerio de Cultura, puesto que no se las considera como espectáculos culturales porque son acontecimientos en los que se ejerce violencia contra los animales , de acuerdo con el regidor metropolitano Carlo Ángeles.

“Lo que están haciendo los gremios taurinos es intentar obtener este reconocimiento desde el Congreso (...) porque saben que en el Mincul jamás podrán tenerlo, y esto en realidad es terrible porque le estamos restando una competencia que tiene (esta cartera) sobre algo que ya estableció”, explicó el funcionario.

En el Parlamento, la bancada de Podemos Perú presentó un proyecto de ley que busca reconocer a la tauromaquia y la gallística como manifestación cultural. Fue elaborado por Juan Burgos, y figuran como coautores José Luna, Enrique Wong y Óscar Zea.