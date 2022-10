Gabriela Sevilla: ginecólogo afirma que pareja de la mujer sabía que ecografías eran falsas

Ramiro Gálvez Ramirez, ahora expareja de Gabriela Sevilla, habría sabido que el embarazo de la mujer de 30 años no era real. Esa información salió a la luz después de que el ginecólogo de la mujer, Aristóteles Lojas, le confirmara a Gálvez que los documentos habían sido adulterados.

Según el semanario Hildebrandt en sus Trece, el médico fue visitado por la expareja de Sevilla, luego de que a este le pareciera extraño que, siendo quincena de octubre, su bebé no haya nacido cuando el alumbramiento estaba programado para agosto.

“(Ramiro Gálvez) se presentó en el consultorio y me dijo: ‘Doctor, tengo que contarle algo personal. Lo que pasa es que yo tengo una pareja, Gabriela Sevilla. Terminé con ella el 9 de diciembre de 2021, tuvimos relaciones un día antes. Después me buscó en febrero y me dijo que estaba embarazada. Yo me alegré, doctor, porque iba a ser papá. Pero ella debió dar a luz en agosto y todavía no da a luz’”, dijo al medio de comunicación.

Posteriormente, Lojas le señaló que, en efecto, si había atendido a Sevilla, pero en el 2019 y por otro tema alejado al de un embarazo; sin embargo, no quiso dar más información debido a la confidencialidad.

No obstante, tuvo que dar explicaciones luego de que Ramiro le mostrara documentación con su firma.

“Era un papel membretado como los que yo utilizo. Había falsificado mi sello y donde debía estar mi código del Colegio Médico había otro número”, contó el ginecólogo.

Mujer desaparecida

¿Qué se sabe del caso de Gabriela Sevilla?

Hasta el momento, se sabe que la joven no acudió ante las autoridades a rendir su manifestación y aún continúa exigiendo que se realicen nuevos exámenes para confirmar que sí estuvo embarazada. Por otro lado, sus padres tampoco han declarado.

Además, la Policía Nacional confirmó que Gabriela Sevilla no cuenta con registro de atención por embarazo en la Clínica Internacional.

Revelan comunicación de Ramiro Gávez con Gabriela Sevilla el día que desapareció

Ramiro Gálvez, expareja de Gabriela Sevilla, escribió insistentemente a la joven durante su búsqueda el día en que desapareció.

“Llegando”, “¿estás?”, “¿Dónde estás?”, “Por favor”, “Tengo miedo”, “Te estoy buscando en todos lados”, “Diosito me ayude a encontrarte y que estés bien”, “¿Gordita, dónde estás?”, le escribió Gálvez Ramírez por medio de WhatsApp, evidendia que entregó a la División de Personas Desaparecidas de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

