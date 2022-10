Joven muere tras caer del último piso de clínica: empresa no le brindó implementos de seguridad

Durante un trabajo de inspección, Pablo Angulo Yoctún de 28 años cayó por el tragaluz del sexto piso de la Clínica San Gabriel, en San Miguel. Tras la caída, el joven que se desempeñaba como practicante preprofesional de la empresa Termo Cool System, falleció .

Pablo Angulo, que cursaba el último ciclo de la carrera de Ingeniería Mecánica de Fluidos, fue enviado por la empresa, sin implementos de seguridad , a realizar una inspección para cotizar servicios de mantenimiento de aire acondicionado en el centro médico.

Manuel Jesús Acurio, gerente de la empresa aseguró que no había necesidad de un arnés ya que no fue hacer un trabajo propiamente dicho. “Es amplia la azotea, no han ido a hacer un trabajo, cuando lo hacen sí lleva arnés, casco, línea de vida, etc.”

En tanto, la Clínica San Gabriel, a través de un comunicado, refirió que Pablo estuvo acompañado de otros proveedores y trabajadores del establecimiento de salud, y que el accidente se produjo luego de que el joven se alejara del grupo.

Además, la clínica aseguró que viene colaborando con las autoridades para que realicen las investigaciones.

PUEDES VER: En noviembre se viene la primera prueba muestral pospandemia en escuelas

Por otro lado, el padre de la víctima reclamó la poca seguridad del lugar. “Es una injusticia. Cualquier casa común pone un parapeto por donde van a caminar personas”; sin embargo, el tragaluz de la clínica estaba abierto. “ Yo quisiera que tanto la empresa como la clínica se hagan responsables totalmente ”, agregó.

Pablo Angulo será recordado por sus familiares como un joven alegre y perseverante, dispuesto a luchar por sus metas. Su sueño era trabajar en una minería.