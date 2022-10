¿Cómo saber si mi hijo es víctima de bullying en la escuela y cómo actuar frente a este problema?

Ante el caso de la escolar de 12 años que cayó, el último 25 de octubre, del cuarto piso del colegio Saco Oliveros en Ate, la problemática del bullying en las instituciones educativas se evidencia y cada vez más los padres buscan saber identificar este tipo de actos en sus hijos.

Para este tema hablamos con la psicóloga clínica y educativa Consuelo Napaico Alcalde para conocer las señales de alerta que los padres deben identificar en sus hijos que son víctimas de bullying y, además, nos dio algunas recomendaciones.

Cómo saber si mi hijo es víctima de bullying escolar

La Lic. Consuelo Napaico Alcalde indicó que es importante saber que también existe el ciberbullying, que sucede a través de las redes sociales, en las que los agresores humillan al afectado de manera pública para que los demás se enteren.

En conversación con La República, señaló que, para identificar el ciberbullying en tu hijo, es necesario observar la interacción de este con sus amigos en plataformas como WhatsApp y notar si es que le dejan de lado en los grupos, lo empiezan a insultar en las redes o lo ignoran.

“El bullying es una situación que se está dando cada vez más y de manera alarmante. Una de las características de este problema es que es constante y prolongado. Es necesario saber que es una situación donde uno o más niños agreden, intimidan o humillan a su víctima. Estas agresiones pueden ser variadas y no ser evidentes”, afirmó la especialista Napaico a La República.

Si tu niño es víctima de bullying, va a presentar baja autoestima, va a tener pensamientos de inferioridad, que nada le sale bien. Además, tendrá ansiedad, depresión, inseguridad, aislamiento y se va a sentir solo.

“El menor no va a querer ir al colegio. Asimismo, se ponen irritables, cambian de estado de ánimo rápido, lloran sin motivo o reniegan mucho”, expresó la experta.

El ciberbullying es aquel que sucede a través de las redes sociales. Foto: D.R.

¿El bullying cómo puede afectar en un futuro a la víctima?

De acuerdo con Napaico, alguien que de niño fue víctima de bullying en el colegio tiene la tendencia de ser una persona con relaciones conflictivas, violencia familiar o problemas en el trabajo, como acoso laboral, ya que es una situación que se repite.

“Es necesario resolver a tiempo este problema. No vamos a decir que todas las personas que han sufrido bullying van a pasar por esto porque no es así, solo los afectados que no han sido tratados en el tiempo adecuado con la ayuda de un psicólogo”, explicó la profesional.

Cabe resaltar que los niños que son víctimas de bullying muchas veces creen que es culpa de ellos y que merecen estas humillaciones. Por ese motivo, no cuentan lo que viven porque se sienten avergonzados y piensan que si hablan será peor para ellos, ya que sus agresores se van a vengar.

El acto de violencia es repetitiva, prolongada e intencionada. Foto: Andina

¿Cómo actuar frente a este caso?

Según la psicóloga clínica y educativa Lic. Consuelo Napaico Alcalde, los padres tienen que estar alerta debido a que es una etapa que amerita el apoyo de la familia para que ellos se sientan protegidos.

“Tiene que haber mucha comunicación con los hijos, hacerlos sentir seguros. Asimismo, enseñarles a no tener miedo, a contarnos por lo que están pasando”, agregó.

La psicóloga finalizó: “Esto se tiene que trabajar desde que son pequeños, hablarles a través de juegos. Ellos aprenden de manera lúdica, con canciones y además es necesario jugar con ellos para ir dándoles estos mensajes que quieren enseñarles. Cuando van creciendo, se le pueden contar situaciones que los padres han vivido en el colegio cuando eran niños para que ellos vean que también lo han vivido y que los están aconsejando desde la experiencia. Por ese motivo, es importante reforzar este vínculo entre padres e hijos”.

¿Cómo reportar un caso de bullying ante Minedu?

El director general de la Dirección de la Calidad de la Gestión Escolar del Minedu, Marco Antonio Flores, declaró en Panamericana que la plataforma SíseVe sirve para reportar casos de violencia a fin de intervenir de forma oportuna.

Ingresar al enlace www.siseve.pe

Luego seleccionar ‘reporta un caso’.

Después, llenar algunos datos requeridos para hacer el reporte.

De acuerdo con Flores, una vez llenado el reporte, la denuncia llega de manera simultánea al Ministerio de Educación, al especialista de la región y al experto de UGEL, quienes deben acudir a la institución para monitorear y supervisar que la víctima esté protegida.

Multas

Cada caso de violencia tiene sus propios protocolos que se deben seguir. En caso de responsabilidad administrativa, la multa puede ir desde un UIT hasta 10 en casos graves. Y si no se brindó calidad en seguridad, la infracción es muy grave, por lo que la entidad puede enfrentarse al cierre del local.

Casos de bullying

Desde el 2013 hasta la actualidad, se tiene más de 40.000 casos reportados a nivel nacional y solo en Lima Metropolitana hay 17.000, según Marco Antonio Flores.